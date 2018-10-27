İnternet üzerinden araç alıp satarken dikkat

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi\'nde görevli polis memuru Tuncay Karakaş, internet üzerinden araç alım ve satımı yapacaklara dolandırıcılık uyarısında bulundu. Karakaş, internetten araç alıp satacakların kapora yatırmaması, şasi ve ruhsat bilgilerini paylaşmaması gerektiğini belirtti.

İnternette araç alım ve satımında tarafların mağdur olmaması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi\'nde görevli polis memuru Tuncay Karakaş uyarıda bulundu. Karakaş, araç alacak vatandaşların internette gördükleri araçlar için kapora yatırmaması gerektiğine dikkat çekerek, \"Araç alım-satım işlemleri artık internet üzerinden gerçekleşiyor ve bu işi yapan birkaç site bulunmaktadır. Bu sitelerden araba alım-satımı yaparken karşı taraf kapora isteyebiliyor. Ancak kapora göndermek sıkıntılara neden olmaktadır. Bu şekilde çok sıkıntılarla karşılaştık. Vatandaş araç almak için karşı tarafa kapora gönderiyor. Ancak gittiğinde arabayı da göremiyor, arabayı satacak vatandaşı da bulamıyor. Bu şekilde dolandırıcılık çok fazla olmaktadır. Araba almak istediğinizde kimseye kapora adı altında para göndermeyin\" dedi.

\'PLAKA VE ŞASİ NUMARALARINI PAYLAŞMAYIN\'

Tuncay Karakaş ayrıca, araç satacakların da plaka ve şasi numaralarını ilanlarda paylaşmamaları gerektiğini vurguladı. Karakaş, şunları söyledi:

\"Arabanızı ilana koyuyorsunuz, sizin aracınızı almak isteyen bir kişi diyor ki \'Arabanızın ruhsatını gönderir misiniz?\' Alacağı için size güvenmek istiyor olabilir. Ancak bu ruhsatı gönderiyorsunuz. Bu kişi art niyetli ise sizin araba alım-satım sitesinde ilana koyduğunuz aracın fotoğraflarını alarak, sizin attığınız ruhsatla yeni bir ilan verip, başka vatandaşları mağdur etmeye çalışmaktadır. Buna benzer olaylarla karşılaştık. Vatandaşların ruhsatını ele geçirip, siteye koyduğu fotoğrafları kopyalayıp, sanki kendi aracıymış gibi piyasa değerinden çok daha aşağı fiyata verip, birçok vatandaşı dolandıranlar oldu. Araç satıcılarının şasi numaraları ile plakalarını kapatması onların yararına olur. Böylelikle mağdur olmazlar.\"



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