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Ekonomi

İnternet ucuzluyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 'İnternet toptan satışında bir indirime gidiliyor. Bu indirimden sonra internet servis sağlayıcılarının da bir indirime gitmesini bekliyoruz' dedi

29 Mayıs 2014 11:22

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, internet fiyatlarında indirime gidileceğini açıkladı.

Bakan Elvan, 30 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edildiği Çankırı'nın Şabanözü ilçesini ziyaret etti. İlçe girişinde AKP Çankırı Milletvekilleri İdris Şahin ve Hüseyin Filiz, Vali Vekili Yakup Tat, Çankırı Belediye Başkan Vekili Mustafa Potukoğlu ve partililerce karşılanan Elvan, mermi, mühimmat ve çorap fabrikalarında incelemelerde bulundu. Üretim hakkında yetkililerden bilgiler alan Elvan, fabrikalarda çalışan işçilerle sohbet etti.

 

‘Başbakanımıza selam söyleyin’

 

Mermi üretimi yapan fabrikada bir işçiyle sohbet eden Bakan Elvan, işçiye herhangi bir şikâyetinin olup olmadığını sordu. İşçi ise hiçbir şikâyeti bulunmadığını ifade ederken, "Başbakanımıza çok selam söyleyin, maaşlarımıza azcık zam yaparsa daha memnun oluruz" dedi.

 

İnternet toptan satışında indirime gidiliyor

 

Elvan, daha sonra fabrika çıkışında bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de son 10 yılda internet fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkat çeken Bakan Elvan, "İnternet toptan satışında bir indirime gidiliyor. Bu indirimden sonra internet servis sağlayıcılarının da bir indirime gitmesini bekliyoruz. Yani internet fiyatları daha da aşağı düşecek" dedi.

Türkiye'nin internet altyapısı itibarıyla oldukça iyi konumda olduğunu dile getiren Elvan, "Daha önce de ifade ettim. 2002 yılında Türkiye'de geniş bant abonemiz hemen hemen hiç yoktu, 20 bin civarında abonemiz vardı. Bugün 35 milyona yaklaştı. Avrupa ülkelerinin üzerinde abone sayısına sahip olduğumuzu görüyoruz. Örneğin, Almanya'da geniş bant abone sayısı 25 milyonken bizde 35 milyona yaklaştı" ifadelerini kullandı.

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