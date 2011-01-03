T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İnternet Türkiye’de çok eşliliği arttırıyor

The Times gazetesinde yayımlanan bir makalede Türkiye’de Mardin’de internetin çok eşliliği arttırfığı yazıldı...

03 Ocak 2011 02:00

T24 - The Times gazetesinde yayımlanan bir makalede Türkiye’nin Suriye sınırındaki Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe köyünde internetin çok eşliliği (poligami) artırdığına yer verdi

İnternetin her zaman özgürleştirici bir gücünün olmadığının ele aldığı The Times gazetesindeki makalede Türkiye’nin Suriye sınırındaki Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe köyünde internetin çok eşliliği artırdığı belirtildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Gökçe köyünde 2008 yılında açılan ilk internet cafenin hergün yeni eş arayan erkeklerle doluduğu belirtilen makalede, şöyle denildi:

“Türkiye’de çok eşlilik 1926 yılında yasaklansa da kırsal alanlarda hala devam ediyor, Gökçe köyü de bunlardan biri. Yakın bir zamana kadar Gökçe’nin yeni bir eş arayan yalnız kalpleri otobüse atlayıp Suriya’ye gidiyorlardı. Bugün, Gökçe’nin 2008‘de açılan ilk internet cafe’si ‘Yıldırım’ sayesinde bu romantik girişimler artık internette başlıyor. Bazen cafede oturacak yer kalmıyor.

Herkes internet cafeye bir eş bulmak için geliyor ve bu kişilerin çoğu evli. Sonuç olarak çok eşlilikte artış yaşanıyor. Köy özellikle Türkiye’ye vizesiz girebilen Faslı ikinci-üçüncü gelinlerle doldu.”


‘Türkiye güçlü ülke’

“Faslı Kadınlar Demokratik Birliği” adlı kadın hakları örgütünün yöneticisi Issam Moussaoui fakir ekonomi ve işsizlik nedeniyle kadınların yurtdışında evlilik yapmak istediğini, Türkiye’yi güçlü bir ülke olarak gördüklerini belirtti. 

Göçke’de internetin gelişinin bir sonucu olarak çok eşlilikte bir azalma yaşanmayacağı belirtilen makalede, “İnternet, Gökçe köyünün erkeklerini kozmopolit kadın hakları savunucularına dönüştürmek yerine statülerini kozmopolit poligamistler olarak sağlamlaştırdı” yorumu yapıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24