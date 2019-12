İnternet Türkiye’de çok eşliliği arttırıyor

T24 - The Times gazetesinde yayımlanan bir makalede Türkiye’nin Suriye sınırındaki Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe köyünde internetin çok eşliliği (poligami) artırdığına yer verdi



İnternetin her zaman özgürleştirici bir gücünün olmadığının ele aldığı The Times gazetesindeki makalede Türkiye’nin Suriye sınırındaki Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe köyünde internetin çok eşliliği artırdığı belirtildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Gökçe köyünde 2008 yılında açılan ilk internet cafenin hergün yeni eş arayan erkeklerle doluduğu belirtilen makalede, şöyle denildi:



“Türkiye’de çok eşlilik 1926 yılında yasaklansa da kırsal alanlarda hala devam ediyor, Gökçe köyü de bunlardan biri. Yakın bir zamana kadar Gökçe’nin yeni bir eş arayan yalnız kalpleri otobüse atlayıp Suriya’ye gidiyorlardı. Bugün, Gökçe’nin 2008‘de açılan ilk internet cafe’si ‘Yıldırım’ sayesinde bu romantik girişimler artık internette başlıyor. Bazen cafede oturacak yer kalmıyor.



Herkes internet cafeye bir eş bulmak için geliyor ve bu kişilerin çoğu evli. Sonuç olarak çok eşlilikte artış yaşanıyor. Köy özellikle Türkiye’ye vizesiz girebilen Faslı ikinci-üçüncü gelinlerle doldu.”





‘Türkiye güçlü ülke’



“Faslı Kadınlar Demokratik Birliği” adlı kadın hakları örgütünün yöneticisi Issam Moussaoui fakir ekonomi ve işsizlik nedeniyle kadınların yurtdışında evlilik yapmak istediğini, Türkiye’yi güçlü bir ülke olarak gördüklerini belirtti.



Göçke’de internetin gelişinin bir sonucu olarak çok eşlilikte bir azalma yaşanmayacağı belirtilen makalede, “İnternet, Gökçe köyünün erkeklerini kozmopolit kadın hakları savunucularına dönüştürmek yerine statülerini kozmopolit poligamistler olarak sağlamlaştırdı” yorumu yapıldı.