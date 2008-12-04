Internet sözlüğünde yılın en çok arananları

Dünyanın en önemli sözlük üreticilerinden Merriam-Webster, İnternet üzerinde kullanıma sunduğu İngilizce sözlüğünde 2008 yılında en çok aratılan 10 sözcüğü açıkladı.



Merriam-Webster’e göre konjonktürün gündemden hiç düşmediği 2008 yılı boyunca en çok aranan sözcükler politik ve ekonomik terimler oldu.



Aylık 125 milyondan fazla sayfa gösterimine sahip olan Webster’in bu yıl en merak edilen kelimesi “Bailout” oldu. Bailout’un anlamı ise sözlükte “finansal sıkıntıdan kurtarma” olarak geçiyor.



2008 yılının en çok aranan sözcükleri

1. Bailout: Finansal sıkıntıdan kurtarma.



2. Vet: Muayene etmek (insan ya da hayvan için).



3. Socialism: Sosyalizm, toplumculuk. İktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan düşünce sistemi.*



4. Maverick: a) Damgalanmamış büyük ya da küçükbaş hayvan. b) İçinde bulunduğu grupla uyum sağlamak istemeyen birey.



5. Bipartisan: İki tarafı da temsil eden veya savunan kişi.



6. Trepidation: Trepidasyon, korkmaya veya kararsızlığa bağlı hafifçe titreme.,



7. Precipice: Uçurum, sarp kayalık.



8. Rogue: Dolandırıcı, hırsız, hilekar.



9. Misogyny: Misojini, kadın düşmanlığı.



10. Turmoil: Kargaşa, gürültü, karışıklık.



2007 yılının en çok aranan sözcükleri



1. w00t: (ünlem) İnternet argosunda çok sevinme anlamına gelen kelime.



2. Facebook: Bir internet sitesi. Ayrıca fiil olarak kullanıldığında bir kullanıcının Facebook profiline bakma anlamına gelen kelime. (I facebooked your roommate / Oda arkadaşının facebook profiline göz attım)



3. Conundrum: İçinden çıkılması zor durum.



4. Quixotic: Don Kişot vari aşırı romantik hareket.



5. Blamestorm: Bir projenin neden başarısız olduğu konusunda tartışma yapma, suçluyu ortaya çıkarma.



6. Sardoodledom: Kökeni 1908’de ölen Fransız oyun yazarı Sardou’dan gelen, anlamsız, ahlaken itiraz edilebilir önemsiz gibi gelen başarılı yazılmış oyunları tanımlamak için kullanılan terim.



7. Apathetic: Lakayıt, kayıtsız, umursamaz.



8. Pecksniffian: Kökeni Charles Dickens tarafından yazılan Martin Chuzzlewit isimli kitabın karakterlerinden Seth Pecksniff’e dayanan, samimiyetsizlik, içten yüzlülük.



9. Hypocrite: İki yüzlülük, riyakarlık.



10. Charlatan: Şarlatan.



2006 yılının en çok aranan sözcükleri

1. Truthiness: His yoluyla emin olunan doğruluk, gerçeklik.



2. Google: Popüler arama motoru, ayrıca Google üzerinde arama yapmayı tanımlayan fiil.



3. Decider: Karar verici



4. War: Savaş



5. Insurgent: Bozguncu, asi, kafa tutan.



6. Terrorism: Terörizm



7. Vendetta: Kan davası



8. Sectarian: Hizipsel, tarikat ya da mezhep ile ilgili, ayrılıkçı şiddet.



9. Quagmire: Batak, zor durum.



10. Corruption: Bozulma, irtikap, yolsuzluk, rüşvet yeme.

