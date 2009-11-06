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Yaşam

İnternet sosyal ilişki katili değil

Araştırmaya göre, internet ve yeni iletişim teknolojilerinin düşünülenin aksine sosyal ilişkileri yok etmiyor.

06 Kasım 2009 02:00

ABD’de yapılan bir araştırma, internet ve yeni iletişim teknolojilerinin düşünülenin aksine sosyal ilişkileri yok etmediğini gösterdi.

Pew internet araştırma merkezinin ABD’nin doğusundaki Pennsylvania eyaleti üniversitesine yaptırdığı araştırma, internet kullanan Amerikalıların, 25 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında daha fazla yalnızlık çekmediğini ortaya koyuyor. 2 bin 512 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre, cep telefonu ve internetteki Facebook gibi sosyalleşme ağlarını kullananlar, internet ve yeni iletişim teknolojilerinden haberdar olmayanlara nazaran insanlarla daha fazla ve çeşitli ilişki kuruyor. Ekipten Keith Hampton ve Lauren Sessions, “Yaptığımız araştırma, bugünkü yalnızlık oranının, halkın internet ve cep telefonu kullanmadığı 1985’tekinden farklı olmadığını gösterdi” diyor.

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