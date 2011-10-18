-İnternet sitesine onay vermedi TBMM (A.A) - 18.10.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hükümet aleyhine kullanılacak bir internet sitesinin kurulmasına onay vermediğini bildirdi. Yılmaz, Meclis kulisinde gazetecilerin, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' dosyasına ilişkin ''MGK'dan istenen belgelerde Başbakan Erdoğan'ın imzasının olduğu'' yönündeki haberleri anımsatması üzerine, ''Öyle bir şey yok'' dedi. Gazetecilerin, ''Başbakan'ın imzası yok mu?'' sorusuna Yılmaz, ''Benim bildiğim yoktur. Şöyle düşünülebilir mi: Bir Başbakan onay verecek 'alın bu siteyi kullanın, Hükümetin aleyhine yayın yapın...' Böyle şey olur mu? Hayatın olağan akışına aykırı diye hukukta bir delil var. Olağan akışa aykırı böyle bir şey. Başbakan, Hükümet aleyhine kullanılacak bir sitenin kurulmasına onay vermemiştir'' karşılığını verdi.