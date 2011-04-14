-İNTERNET SİTELERİ YAKIN TAKİPTE ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Sanal alemi mercek altına alan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB), bugüne kadar ''Uyar-Kaldır'' yöntemiyle internetten çıkarttığı zararlı içerik sayısı 60 bini geçti. TİB bünyesinde 2007 yılının Kasım ayında kurulan İnternet Daire Başkanlığı, internet ortamındaki zararlı içeriklere karşı büyük bir mücadele sürdürürken, özellikle çocuk ve ailenin korunmasına yönelik çok sayıda projeye imza attı. İlk olarak ''www.guvenliweb.org.tr'' ve ''www.guvenlicocuk.org.tr'' internet siteleri aracılığıyla kullanıcıları her türlü tehdide karşı bilgilendiren TİB, kurduğu ''www.ihbarweb.org.tr'' adresi üzerinden de suç unsuru taşıyan içeriklere yönelik kullanıcı ihbarlarını değerlendirmeye aldı. TİB İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen, İnternet Daire Başkanlığının kuruluşunu gerçekleştiren 5651 sayılı Kanunla birlikte internet kullanıcılarının güvenliğine yönelik bir ihbar merkezi kurulduğunu belirterek, yaklaşık 3,5 yıldan bu yana 250 binden fazla ihbar ve şikayet aldıklarını söyledi. Söz konusu başvurular çerçevesinde ilk olarak şikayete konu içeriklerle ilgili inceleme ve tespit yaptıklarını, ardından yasalara aykırılık teşkil eden bölümlerin çıkarılması için ilgili internet sitesinin yönetim ve servis sağlayıcılarına uyarıda bulunduklarını belirten Şen, bu yönteme teknik tabiriyle ''Uyar-Kaldır'' adını verdiklerini bildirdi. Bugüne kadar yaptıkları işlemler neticesinde zararlı görülen 60 bin içeriğin internet ortamından çıkarıldığını dile getiren Osman Nihat Şen, ''Uyar-Kaldır'' talebine yanıt vermeyen internet sitelerinin erişimini ise yargı kararıyla veya kanunların TİB'e verdiği yetki ile resen engellediklerini bildirdi. Türkiye'de kullanıcıların çok büyük bir kısmının hala internet kafeler üzerinden sanal aleme eriştiğine işaret eden Şen, bu mekanların da güvenli internet erişimine sahip olmaları için Türkiye genelinde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. -İHBAR VE ÇIKARILAN İÇERİKLER TİB İnternet Daire Başkanlığına bugüne kadar ulaşan ihbarların sayısı 269 bin 337 oldu. Söz konusu ihbarların büyük bir bölümü ''müstehcen'' içeriklerle ilgili olurken, sıralamayı Atatürk aleyhine yayınlar ve fuhuşa yönelik web sayfaları takip etti. ''Uyar-Kaldır'' yöntemiyle bugüne kadar kaldırılan içerik sayısı ise 61 bin 674 olurken, bunlardan 27 bin 315'i ''müstehcenlik'', 25 bin 454'ü ise Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında değerlendirildi. Sıralamayı kumar (4 bin 373), bahis (bin 742), intihar (bin 542), çocuk (374), fuhuş (355), sağlık (354), uyuşturucu (58) ve ''diğer'' olarak nitelendirilen (107) sayfalar izledi. -TİB BAŞKANI ŞİMŞEK'TEN UYARILAR TİB Başkanı Fethi Şimşek ise kurum olarak internet konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduklarını vurgulayarak, çocukların sanal ortamda büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekti. İnternetin güvenli kullanıldığında çok büyük yararları olduğunu ancak yeterli ''güvenlik tedbirleri''nin alınmamasının büyük sorunlara neden olacağının altını çizen Şimşek, ''Abartmadan söylüyorum; bu tedbirleri almadığımız takdirde internet, ileride neslimizi ve ülkemizi büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakan bir tehdit haline gelecektir'' dedi. Kayseri'de 3 çocuğun kaybolması ve aylar sonra bir cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısının internetteki profiline de dikkati çeken Şimşek, ''İnternette çocukları tehdit eden unsurlara ilişkin neler yapabiliriz, bu konuda aileleri en basit şekilde nasıl uyarabiliriz diye her toplantıda konuyu masaya yatırıyoruz'' diye konuştu. Çocuklarının günde 10-15 saatini bilgisayar başında geçirdiği ve ödevlerini ihmal ettiğinden şikayet eden çok sayıda ailenin kendilerinden yardım istediğini anlatan Fethi Şimşek, uyarılarını şu başlıklarla sıraladı: -Çocuklar odalarında kesinlikle internet bağlantılı bilgisayarla baş başa bırakılmamalı. -Anne ve babalar internetin nasıl güvenli kullanılacağını mutlaka öğrenmeli. -Aile içinde internetin güvenli kullanımına ilişkin özellikle zaman sınırlamasına yönelik kurallar getirilmeli. -Ebeveynler internet kullanımında çocukları ile birlikte hareket etmeli. -Bilgisayarlar çocukların odalarında değil oturma odalarında olmalı. -Çocuklar için faydalı internet siteleri ''sık kullanılanlar'' kısmına eklenmeli. -13 yaşından küçük hiçbir çocuk sosyal paylaşım sitelerini (MSN ve Facebook gibi) kullanmamalı. -Anne ve babalar çocukların sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarını sık sık kontrol etmeli. -Çocuklarının sosyal ağlardaki arkadaşlarını ve mesajlaşma trafiği yakından gözlemlemeli. -Evlerdeki bilgisayarlara ''aile koruma'' programları kurulmalı. -İnternet servis sağlayıcıların sunduğu filtreleme seçenekleri tercih edilmeli.