İnternet şirketlerinden teknolojik atak

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan sonra arama motoru Google da internette terörle mücadelede yeni teknolojileri devreye sokacağını açıkladı. Google’ın baş hukuk danışmanı Kent Walker kendi kendine öğrenme becerisi olan makinelerden yararlanacaklarını söyledi.

Walker, bu yöntemle YouTube gibi video platformlarında terör propagandası içeren daha fazla sayıda video klibinin otomatik olarak belirlenebileceğini vurguluyor. Google’ın hukuk uzmanı İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamalarda, şüpheli olarak işaretlenmiş olan videoların hangi öncelikle ele alınacağına karar verecek uzmanların sayısını da artıracaklarını belirtti.

"Trusted Flagger"

Google, internette etik olmayan, ya da hukuka aykırı içerikli paylaşımları saptayan ve bunları ilgili yerlere, örneğin adlî kovuşturma dairelerine bildiren “Trusted Flagger” adı verilen, güvendiği kişi ya da kuruluşlardan da yararlanıyor.

Kent Walker, Google, YouTube gibi internet şirketlerinin aslında yıllardan bu yana internetteki arzu edilmeyen paylaşımları bulup silmeyi amaç edindiğini belirterek, "Ancak bir endüstri şirketi olarak hoş olmayan gerçeği, yani bu alanda daha yapılacak çok şey olduğunu ve hemen harekete geçmek durumunda olduğumuzu itiraf etmek zorundayız” diye konuşuyor.

Terör klipleri internette ikinci kez yüklenemeyecek

Hukuk uzmanı Walker, internet kullanıcılarından herhangi bir şikayet gelmeden de Google’ın terör propagandası şüphesi bulunan video görüntülerini analiz ettiğini belirterek, geçen 6 ay içinde Google'ın sildiği içeriklerin yarısından fazlasının bu yöntemle ortaya çıkarıldığını hatırlatıyor. Google şirketine bağlı mühendislerin bir kere terör içeriği saptanmış olan video görüntülerinin ikinci kez yüklenmesini engellemek için de yeni bir teknoloji geliştirdikleri belirtiliyor.

Sosyal paylaşım platformu Facebook da kendi kendine öğrenme özelliği olan makinelerin yardımıyla bu tür içeriklerin platforma girişinin engelleneceğini duyurdu. Ayrıca geliştirilmeye çalışılan yeni bir algoritma yardımıyla metin analizleri üzerinden terör propagandası yapıldığı saptanacak.

İnternet şirketleri Avrupa’da şu sıralarda yoğun baskı altındalar. İngiltere Başbakanı Theresa May Londra Köprüsü üzerindeki son saldırıya ilişkin olarak aşırı eğilimlerin internette güvenli bir yayılma ortamı bulduklarını, büyük şirketlerin de buna olanak sağladığını söylemişti.

Almanya'daki yeni yasa tasarısı tartışmalı

Almanya’da Adalet Bakanı Heiko Maas’ın hazırladığı yasa tasarısına göre internet şirketleri yasadışı içerikleri hızlı bir biçimde silmedikleri takdirde 50 milyon euro para cezasına çarptırılabilecekler.

Ancak söz konusu yasa tasarısı içeriği tam olarak belirgin olmayan paylaşımların silinmesi için internet ağlarına sadece bir haftalık bir süre tanıması nedeniyle tartışmalı. Federal Meclis’te tasarıya ilişkin yapılan görüşmede çeşitli kuruluş ve dernekler görüş belirtecekler. İlk tepki "Sınır Tanımayan Gazeteciler” örgütünden geldi. Örgüt taslağın yetersiz olduğu görüşünü savundu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA,BK