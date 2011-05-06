İnternet şifreleri 5 dakikada kırılıyor!

T24 - Kart Koruma ve Kimlik Koruma Planı ürünleri ile Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya genelindeki 16 ülkede 11 milyon kişinin hayatını kolaylaştıran İngiltere merkezli CPP, ev ve işyerlerindeki kablosuz internet ağlarıyla ilgili bir araştırma yaptı. Araştırma, hackerların Türkiye’de de her geçen gün yaygınlaşan kablosuz internet ağlarının şifrelerini 5 saniyeden kısa bir sürede kırdığını ortaya çıkardı.



Türkiye’de “Kart Koruma Planı” ile tanınan İngiltere merkezli CPP, ikinci el cep telefonlarının ardından önemli bir araştırmayı da kablosuz internet ağları konusunda yaptı. İngiltere’de 6 şehirde 40 bin internet ağı üzerinde yapılan araştırma, Türkiye’de de hızla yayılan kablosuz internet ağlarının hackerlara karşı büyük risk altında olduğunu ortaya koydu. İngiltere’deki 6 şehirde CPP adına yasal olarak hacker denemesi yapan araştırmacılar, 40 bin internet ağından 20 bininin şifre ve güvenlik parolası olmadığını da tespit etti.

Bir saatte 350’den fazla şifre ve parola çalınabiliyor

Araştırma sonuçlarına göre hackerların kablosuz internet ağlarının neredeyse yarısının şifresini 5 saniyeden daha kısa bir sürede kırdığını gösterdiğini hatırlatan CPP Kimlik Hırsızlığı Uzmanı Michael Lynch, “Bu araştırmadan İngiltere’deki kişisel internet ağlarının yaklaşık dörtte birinin şifresiz olduğu da ortaya çıktı. Buna karşın İngilizlerin % 82’si kişisel internet bağlantılarının güvenli olduğunu düşünüyor. Ancak yaptığımız araştırmada hackerların güvenlik şifrelerini ve korumalı güvenlik ağlarının parolalarını bile saniyeler içerisinde kırdıklarını gördük. Hackerlar, şehir merkezlerindeki cafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin internet ağlarına bağlanarak 1 saat içerisinde 350’den fazla şifre ve parolayı çalabiliyor” diye konuştu.

Kendi kablosuz internet ağınızı kullanın

Türkiye’de de akıllı cep telefonlarının ve kablosuz internet ağı kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını ve kimlik hırsızlarının kullanıcı kodlarını ve şifrelerini kırarak kişisel bilgilere ulaşmasının kolaylaştığını vurgulayan CPP Türkiye Ülke Müdürü Recep Duray , “Araştırmalarımız ev ve kamu alanlarındaki kablosuz internet bağlantılarında kullanıcıların kişisel bilgilerinin hackerlar tarafından kolayca ele geçirildiğini gösteriyor. Bu nedenle CPP olarak kişilerin e-mail, dosya indirme, sosyal network siteleri ya da diğer internet işlemleri uygulamalarını kendi şifreli ağları üzerinden yapmalarını öneriyoruz” dedi.

Hackerların işi kolaylaşıyor

Araştırmayı yapan CryptoCard Şirketi’nin üst düzey yöneticilerinden Jason Hart ise şunları söyledi: “İnsanlar, bu tip internet suçlarının ve hacker müdahalelerinin büyük suç örgütleri ve çeteler tarafından organize edildiğini düşünüyor. Halbuki bir hacker bunu çok basit işlemlerle yapabiliyor. Hedeflerindeki kişilere ulaşmaları için ihtiyaç duydukları şeyler sadece bir dizüstü bilgisayar ve yazılım programı. Sayıları her geçen gün artan kablosuz internet ağları ve akıllı telefonlar da hackerların işlerini kolaylaştırıyor. Mağdurlar genellikle kullanıcı adı, sosyal ağ, e-posta ve finansal şifrelerini çaldırıyorlar.’’