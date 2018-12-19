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İnternet reklamları vergi kapsamına alındı

Yeni yılla birlikte, internet üzerinden verilen reklam hizmetleri yüzde 15 oranında vergilendirilecek

19 Aralık 2018 13:41

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine, vergi usul kanunu, gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunu kapsamında vergi kesintisi uygulanacak. Vergilendirme, yüzde 15 oranında yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.

Uygulama 1 Ocak'tan itibaren başlayacak.

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