-''İNTERNET OLMADAN UYUYAMAM' ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Bir araştırmaya göre, her 3 kadından biri, interneti yataklarına taşıyor, bir anlamda internet olmadan uyuyamıyor. Oxygen Media Insights Group tarafından yapılan ve eMarketer araştırma şirketinin internet sitesinde yer alan rapordan derlediği bilgilere göre, ABD'deki kadınların yüzde 30'undan fazlası, geceleri bile ''online'' olmadan edemiyor. İşverenler, iş verimliliğinin düşmemesi için çalışanlarının özellikle gündüz saatlerinde internet ortamına girmesini kontrol altında tutmaya çalışırken, öte yandan geceleri uykusunu bölüp sanal dünyaya girenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Araştırmaya göre Facebook ya da Tweeter gibi sosyal paylaşım ağları, özellikle kadınların gece gündüz vazgeçilmezleri olmak üzere. Rapora göre 18-34 yaş arası kadınların yüzde 37'si, yatağa cep telefonları ile giriyor. Yüzde 34'ünün sabah kalktıkları zaman yaptıkları ilk iş Facebook'u ziyaret etmek. Yüzde 21'i geceyarısı Facebook'u kontrol ediyor ve yüzde 26'sı da geceyarısı kalkıp SMS okuyor.