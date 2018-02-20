İnternet medyasında en çok haber olan kavramlar: 'Baskı altında', 'kapatma kararı', 'sansür', 'yayından kaldırıldı'

Susma Platformu’nun Eylül 2016-Aralık 2017 dönemini kapsayan ilk sansür raporu erişime açıldı. Rapora, göre internet medyasında en çok haber olan kavramların, 'Baskı altında', 'kapatma kararı', 'sansür', 'yayından kaldırıldı' gibi kavramlar olduğu bildirildi.

Raporda, öne çıkan 80 haber sitesi özelinde belirlenen verilere göre, internet medyasında en çok haber olan kavramlardan 'Sansür kelimesi 16.457, İfade özgürlüğü kelimesi 25.869, Kapatma kararı 31.917, Barış için akademisyenler 2200, baskı altında”kelimesi ise 27.056 kez kullanıldığı bildirildi.