İnternet medyasına yeni kanun yolda

T24-

Bülent Arınç, İnternet Medyası Derneği (İMD) tarafından Kadir Has Üniversitesinde düzenlenen internet zirvesinin açılışında konuştu.

Arınç, İMD Başkanı Hadi Özışık'ın internet medyasıyla ilgili hazırladığı raporun kendilerinde mevcut olduğunu belirterek, bu konuyu çözmenin ve yapılan çalışmaları sonuçlandırmanın görevleri olduğunu söyledi.

Basın Kanunu'nun 2004 yılında son şekliyle yasalaştığını hatırlatan Arınç, bugüne kadar kanun uygulamasında büyük yanlışlığa ve eksikliğe rastlanılmadığını kaydetti. Arınç, yeni uygulamadan doğacak eksiklik ve hatalar varsa bunları düzeltebileceklerini, ancak özgürlükçü bir yaklaşımla hazırlanan Basın Kanunu'nun bugüne kadar fazlasıyla bir sorun çıkarmadığını düşündüğünü ifade etti.

Kendi döneminde yapılan önemli bir çalışmanın, 1994 yılından bu yana devam eden 3984 sayılı RTÜK Yasası'nı yeni baştan ele almak ve bunu yeni haliyle çıkartmak olduğunu anlatan Arınç şöyle dedi:

''Bir yıl üzerinde çalıştık. Yeni RTÜK Kanunu Tasarısı'nı TBMM'ye sevk ettik. Tasarı, 9 Haziranda Anayasa Komisyonunda görüşülecektir. Yetişebilirse Temmuz ayına kadar, yetişemezse de Ekim ayının başında yasalaşması için gayret sarf edeceğiz. 3984 sayılı yasayı baştan sona değiştiren yeni RTÜK Kanunu'nun önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum.



İNTERNET MEDYASI

İnternet medyasıyla ilgili kanun üzerinde yapılacak çalışmalarda da uzman arkadaşlarımız bazı raporlar hazırladılar. Bunu, benzeri kanunlardan ilgili birimlerden uzak tutarak hazırlamak mümkün değil. Anayasayla ilgili TCK ile ilgili, tüketici haklarıyla ilgili, reklamlarla, hatta kredi kartlarıyla ilgili konular var. Bunların hepsini göz önünde tutmak suretiyle bu sektörün sorunlarını çözebilecek belki daha az maddeli yeni bir kanuna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama diğer konuları göz ardı ederek bir sonuca gitmemiz mümkün değil. Ne kadar ilgilendiriyor, hangi açıdan ilgilendiriyor, bunları bütüncül bir yaklaşımla ele almak mecburiyetindeyiz. Umarız ki bu çalışmayı olumsuz etkileyecek gelişmeler olmaz. Ekim ayından itibaren Ocak ayına kadar böyle bir düzenlemeyi başarılı olarak sonuçlandırırız.''

Arınç, internet medyası olarak sektörün bazı sıkıntılar içerisinde olduğunu bildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:







''Başta birer haberci olarak mesleki haklarınızdan tutun da 5651 sayılı yasadan kaynaklanan sorunlara kadar birçok konuyu bana göndermiş olduğunuz raporlardan ve kendi araştırmalarım sonucu yakından biliyorum. Sorunlarınızın çözülmesi için elimden geleni yapmaya çalışacağım.

Dünyanın hiçbir yerinde yasaklar koyarak sonuç almak mümkün değildir. Özellikle de basına karşı bir yasak hem şahsım hem hükümetimizin temel felsefesine aykırıdır. Bu konuda sizlere büyük işler düşmektedir. Sizler de yapacağınız yayınlarda kişilik haklarına, toplumsal değerlere, ülkemizin milli menfaatlerine saygılı bir yayın anlayışı içerisinde olmalısınız. İnternet ortamının sunmuş olduğu bu sınırsız özgürlük alanını, gazeteciliğin evrensel etik kurallarıyla daha da güçlendirmelisiniz. Geleceğin haberciliği olma iddiasındaki bu mecra, karanlık güçlerin at koşturduğu bir alana dönüştürülmesin, kişilerin özel yaşamı, şahsiyetleri, kara vicdanlı saldırganların hedefi haline getirilmesin. İnternetin temiz ve şeffaf sayfaları bu tarz çirkin saldırılara karşı sizlerin koruması altında olsun. Çünkü birçok anlamda alternatif habercilik iddiasında olan internet haberciliği ancak bu hassasiyetle varlığını sürdürebilir.'' (aa)