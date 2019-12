İnternet medyasına yasal altyapı hazırlığı

T24

Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Atalay, kurum olarak Anadolu'da yeni şubeler açtıklarını, şube açmaya karar verdikleri illerden birinin de Şanlıurfa olduğunu kaydetti.Yerel basının gücüne ve önemine inandıklarını anlatan Atalay, ''Hiç bir şekilde şantaja başvurmadan, iftira yapmadan, yalan haber yazmadan ama inandığı her şeyi yazabilen bir basın olmasını istiyoruz. Yolsuzlukları yazabilen, usulsüzlükleri gündeme getirebilen, şehrin zenginliklerini sadece merkezin değil il ve ilçe, kasaba, belde, köy hatta mahallede varsa çamurunu, çukurunu her türlü sorunu yazabilen hemen her ilçede teşkilatlanabilen bir basının olmasından yanayız. Bu açıdan da desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. Bunun için özel çalışmalarımız var. Dolayısıyla hem güçlü bir basın istiyoruz hem de el ele kol kola çalışan bir yapı istiyoruz'' dedi.Çağın en önemli haberleşme araçlarından birinin internet olduğunu, bununla ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın öncülüğünde bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Mehmet Atalay, şöyle devam etti:''İnternet medyasının şu ana kadar bir tanımı yok. Oturduğu bir zemin yok. Hukuki bir tanımı yok. Bütün bunları çözmek için yasal bir çalışma var. Sayın Başbakan Yardımcımız da bununla ilgili geçen günlerde bir açıklama yaptı. Meclis açıldı, yeni yasama döneminde en kısa zamanda internet medyasıyla ilgili bir yasal çalışma var. En azından tanımı yapılacak, bir zemine oturacak ve ondan sonra da internet çalışanları bir gazeteci olarak tanımlanacak, sarı basın kartı alabilecek.Böyle bir müjdeyi Bakanımız verdiler. Biz de Basın İlan Kurumu olarak üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye çalışacağız. Türkiye'de gazeteleri destekleyen bir Basın İlan Kurumu var. Bütün ulusal ve yerel gazeteleri ilanla destekleyen bir kurum var. Yerel televizyonların, radyoların ve internet medyasının da desteklendiği bir dönemi hazırlamaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapacağız, yeni bir kaynak olarak RTÜK ile yaptığımız görüşmelerde kamu ilanlarını nasıl alıp da ulusal ve yerel basına aktarabiliriz, bunu görüşüyoruz. Kamu reklamlarındaki payı biz Basın İlan Kurumu olarak alacağız ve bununla yerel televizyonları, radyoları ve internet medyasını destekleyeceğiz. Çok güzel işler olacağına inanıyorum.''