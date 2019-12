İnternet medyası yükselişte

Yazar Haluk Geray'ın aktardığı Dünya Editörler Forumu 2008 anketine göre, medya sektöründe çalışan yazişleri müdürlerinin büyük çoğunluğu, gelecek 10 yıl içinde internet yayıncılığının medya sektöründeki ağırlığının artacağına inanıyor. Geray'ın 'Haber Merkezleri (1)' adlı yazısı:



Dünya Gazeteciler Birliği ' nin ( WAN ) bir kolu olan Dünya Editörler Forumu, 2006 yılında gerçekleştirdiği yöndeşme ( yakınsama ) anketini 2008 yılında yenileyerek yayımladı.



Yoklamada yazı işleri müdürlerine 10 yıl sonraki gazete haberlerinin en çok nereden okunacağı sorusu sorulmuş. Seçenekler olarak basılı kağıt gazete, internet gibi ağlar üzerinden , cep telefonuyla ve e-kağıt ( bükülebilen / katlanabilen yeni kuşak görüntü birimleri ) seçenekleri sunulmuş.



2006 yılındaki yoklamaya 435 yazı işleri müdürü ( editör ) katılırken bu sayı 2008 ' de 704 ' e çıkmış durumda ( Trends in Newsrooms 2008 ) . Sonuçlara göre yeni iletişim ortamlarının kağıt gazetelerin yerini alacağını düşünenlerin yüzdesi yükselmiş durumda. 2006 yılında haber müdürlerinin yüzde 40’ı gelecekte gazetelerin ağ üzerinden ( internet gibi ) okunacağını belirtirken bu oran 2008 yılında yüzde 44 ' e çıkmış bulunuyor.



Yanıtlayıcıların yüzde 35’i 2006 yılında kağıt gazetelerin yaşayacağını düşünürken, 2008 yılında bu oran yüzde 31 'e düşmüş durumda. Her iki yoklamada da yüzde 6 kadar kararsız var . Bu oranlar 10 yıllık gelecek açısından kağıt gazetelerin ağ üzerinden haberlerle bir arada varolacağını ancak asıl ortamın ağ ortamı olacağını gösteriyor. Bu eğilimle birlikte reklamların da o yöne kayması kaçınılmaz . Yakınsamanın iki boyutu olduğu söylenmeli.



Bunlardan birincisi gazetecilik , radyo , televizyon gibi geleneksel iletişim sektörleriyle internet , cep telefonu uygulamaları içinde bulunan oyuncuların birbirlerinin alanına girmesi anlamında sektörel yakınsama. İkincisi sayısal iletişimin gelişmesiyle, geleneksel medyalarla ,telekomünikasyon / internet teknolojilerinin yöndeşerek ortak platformları kullanmaya başlamaları.



Yukarıda belirtilen her iki yöndeşme eğilimi de henüz " büyük para getiren " iş modellerine pek az sahip olmakla birlikte , sayısal televizyon platformları Google gibi büyük gelir elde eden girişimlerin sayısı artıyor . BBC gibi dünyanın önde gelen yayıncıları yanında yazılı basının önde gelen gazeteleri birer birer stratejilerini yöndeşme süreci doğrultusunda değiştiriyor.



Araştırmada haber ve yazı işleri müdürlerine 10 yıl sonra haber okumanın büyük oranda parasız olup olmayacağı da sorulmuş. 2006 yılında katılımcıların yüzde 48 ' i parasız haberlerin büyük çoğunluğu oluşturacağını düşünürken, 2008 yılında bu oran yüzde 56 ' ya yükselmiş durumda . Kararsız olanların ve haberlerin büyük çoğunluğunun 10 yıl sonra da paralı olacağını düşünenlerin oranları 2006 ' ya kıyasla düşmüş durumda . Hem haber okuma ortamı ağ üzerine kayıyorsa hem de haberlerin büyük çoğunluğu parasız olacaksa , bunun anlamı reklamlara dayalı " çaylar şirketten " modelinin 10 yıl sonra da geçerliliğini koruyacağıdır . Yorumumuz doğruysa, yeni medyalardan yeni ve bağımsız gazetecilik bekleyenler hayal kırıklığına uğrar mı?



(Birgün Gazetesi, 22.10.2008)