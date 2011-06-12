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Politika

İnternet medyası seçim için birleşti!

50 miyon seçmen bugün sandık başına gidiyor. Seçim sonuçlarını internetten de takip edecek olanlar için internet...

12 Haziran 2011 03:00

T24 - 50 miyon seçmen bugün sandık başına gitti ve artık oylar sayılmayı bekliyor. Seçim sonuçlarını internetten de takip edecek olanlar için internet medyası bugün farklı bir yayın hazırlığı yaptı. Tivibi.com.tr ve dipnot.tv işbirliği ile ilk kez seçimler için internetten özel bir yayın hazırlanırken, aralarında bağımsız internet gazetesi t24.com.tr'nin de olduğu 42 internet sitesi saat 18.00'de başlayacak olan yayını ortak yayınlayacak. 

Radikal gazetesi yazarı Cüneyt Özdemir'in bugün (12 Haziran 2011) ''İnternet siteleri seçim için birleşti'' başlığıyla yayımlanan yazsı şöyle... 


'İnternet siteleri seçim için birleşti'


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* Bugün internet medyası için tarihi bir gün yaşanacak. Tivibi.com.tr ve dipnot.tv işbirliği ile ilk kez seçimler için internetten özel bir yayın hazırlandı. Saat 18.00’de başlayacak canlı yayını Türkiye’nin saygın ve büyük 42 internet sitesi ortak yayımlayacak. Bir anlamda televizyonlardaki yayınlara alternatif yepyeni bir yayın olacak bu. Yayını seyrederken sosyal medyada seçim yorumlarına katılabileceksiniz. Anketlerle seçim sonuçlarının anında nabzını tutacaksınız. Merak ettiğiniz ildeki seçim sonucunu internetten anında kendiniz öğrenebileceksiniz. Farklı düşüncelerden 35 konuk 7 saatlik canlı yayına katılacak ve sonuçları yorumlayacak. Türkiye’den ve yurtdışından canlı bağlantılar yapılacak. Seçim sonuçlarını bütün kanallar gibi Cihan Haber Ajansı sağlıyor. Saat 18.00’den itibaren internete girin ve herhangi bir internet sitesi üzerinden ‘Yeni Medya Düzeni’nin Türkiye’deki bu ilk büyük tarihi atılımına tanıklık edin.   


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