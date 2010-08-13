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Yaşam

İnternet medyası federasyon kurdu

İnternet medyası tek çatı altında toplanmak için örgütlendi

13 Ağustos 2010 03:00

T24- İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Başkanı  Nizamettin Bilici, internet yayını yapan işitsel, basılı ve görsel medya organlarının sahiplerinin ve çalışanlarının aynı kategoride yer almasını sağlamak için örgütlendiklerini belirtti.

          Bilici, yaptığı yazılı açıklamada, doğru internetin ve bilişimin toplum  hayatında yaygınlaştırılması, zararlarının ortadan kaldırılıp yararlı olarak  kullanılmasını sağlamak amacıyla İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu’nu  kurduklarını ifade etti.

          Federasyonun çalışmalarını yürütürken, ülkenin gelişmesi, yurt içi ve yurt dışında tanıtılması, evrensel hukuk normlarına uygun demokratik hukuk devleti anlayışının yerleşmesi, ulusal ve uluslararası boyutta barışa hizmet edilmesi, sivil toplumun kurumsallaşması ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerini arttırması konularını gözeteceğini kaydeden Bilici, hedeflerini şöyle sıraladı:

          "İnternet yayını yapan işitsel, basılı ve görsel medya organlarının sahiplerinin ve çalışanlarının aynı kategoride yer almasını, internet standartlarının oluşumuna katkıda bulunmak, internet üzerinden işlenen insan hakları ihlallerini ve fikri sınai hak ihlallerini engellemek, internetin hukuku, sosyolojisi ve ekonomisi konusunu sağlamlaştırmak, bu sektörde çalışanların sosyal güvenlik sorunlarına eğilmek, sektörün tespiti konusunda araştırmalar yapmak."

          Federasyonun internetin faydalı kullanımı konusundaki çalışmalarını hızla arttırdığına dikkati çeken Bilici, bu kapsamda AB Projeleri kapsamında çalışmalar  hazırladıklarını kaydetti.

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