İnternet medyası erkek ağırlıklı çalışıyor



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - TBMM Toplumsal Eşitliğinde Medyanın Rolünü Araştıran Alt Komisyon, sosyal medya, yazılı ve görsel medyanın karnesini çıkardı. Kurum yöneticilerini dinleyen ve öneriler oluşturan komisyona verilen son bilgilere göre, Türkiye, İnternette vakit geçirme açısından Avrupa’da üçüncü. Facebook kullanımında dünyada dördüncü sırada bulunuyor. Facebook, twitter gibi siteler yeni ilişki biçimleri ve davranış kalıpları yaratıyor. 22 Kasım 2011’de geçilen ‘güvenli internet’ uygulaması için şu ana kadar 45 bin başvuru var.





‘Müstehcen içerik telep ediyoruz’



Meclis Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulduktan sonra çalışmalarına başlayan Alt Komisyon, medya dünyasının karnesini çıkardı. Komisyon başkanı Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu başkanlığından toplanan alt komisyon, İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, Kadının Statüsü ve Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek’i dinledi. “Müstehcen içerik talep eden ülke konumundayız” diyen İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren’in verileri toplantıya damgasını vurdu.





‘ Facebook’da dünya dördüncüsü’



İnternet Kurulu Başkanı Özeren’in verdiği bilgilere göre, Türkiye, İnternette vakit geçirme açısından Avrupa üçüncüsü konumunda. Internet medyasında daha çok erkek çalışan var. Medya, güzel, ince, sağlıklı kadın bedenini sürekli karşımıza çıkarıyor. İnternet siteleri ‘tık’landıkları oranda reklam aldıkları için en ciddi gazeteler dahi kadın bedenini kullanıyorlar. Müstehcen içerik talep eden bir ülke konumundayız. Türkiye facebook kullanımında dünyada dördüncü sırada. Facebook, twitter gibi siteler yeni ilişki biçimleri ve davranış kalıpları yaratıyor.





‘Güvenli internete 45 bin kişi başvuru’



‘Aile ‘ ve ‘Çocuk’ profili seçeneklerinin olduğu, 22 Kasım 2011 tarihinde uygulanmaya başlanan ‘ Güvenli İnternet’ uygulaması için şu ana kadar 45 bin başvuru yapıldı.





‘Aile içi şiddet haberlerinin yüzde 81’i fotoğraflı’



Kadının Statüsü Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek, aile içi şiddet haberlerinin yüzde 81’inin fotoğraflı verildiğine dikkat çekti. Haberlerin çoğunun fiziksel şiddet hakkında olduğunu anlatan Gevrek, “ Bu haberlerin yüzde 87,5’unu erkek muhabirler yapıyor” dedi.





