IŞIL ÖZ/T24



Twitter’ın yeni uygulaması çok kişi tarafından ifade özgürlüğüne ters bir durum olarak algılanırken, sosyal medya ekseninde çalışmaları olan Kuzey Karolina Üniversitesi’nden Yard.Doç.Dr. Zeynep Tüfekçi’nin bu konudaki bakış açısı dikkate değer.Dr. Tüfekçi, Twitter’ın iyi bir sicili olduğunu ve uyguladığı yeni politika ile ifade özgürlüğünü korumayı amaçladığını söylüyor. Twitter’ın ABD hükümetine karşı Wikileaks bilgilerini korumak için savaşan tek şirket olduğunu hatırlatıyor. Tartışılan yeni uygulamayı herbirimizin duymuş olmasını da Twitter’in şeffaflık ilkesine bağlıyor.Önceleri, mahkeme kararıyla içerikle oynamak zorunda bırakılan Twitter’ın, bunu dünya çapında yapması gerektiğini bir çoğunuz biliyordur. Yeni düzenleme ile bu uygulamanın bu kararın çıkarıldığı ülkeler ile kısıtlı kalması Dr. Tüfekçi tarafından bir gelişme olarak görülüyor. Dr. Tüfekçi, Twitter’ın mahkeme kararlarını görmezden geleceği düşüncesini gerçekçi bulmuyor; ayrıca bunun çok sayıda ülkenin Twitter’ı toptan yasaklamasına yol açacağını düşünüyor ve ekliyor: “ İnternet, mahkemelerin yetki alanları dışında bir alan değil… Twitter, bu düzenlemeyle, bu gerçeği en yalın haliyle kabul ediyor.”“Yazıların engellendiği ve bunu hangi ülkenin dayattığı, kullanıcılar tarafından görülebilecek. Bu tip bir şeffaflık diğer şirketlere de örnek olmalı. İçeriğin dünya çapında kısıtlanması yerine, bu, yasaların zorunlu kıldığı alanlar ile sınırlanmalı ve şirketler hükümetin sansür girişimi konusunda ellerindeki bilgiyi kullanıcılarıyla önceden paylaşmalılar. Örneğin, Mısırlı aktivist Ramy Raoouf’un güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet ile ilgili yazdıkları Blogger tarafından sansürlendi ve kamuoyunun ruhu duymadan yok oldu. Uygulama, düşünce özgürlüğü için mücadele edenlerin ellerini güçlendirecek özelliklere sahip. Twitter, sansürlenen mesajları ve buna yol açan ilgili mahkeme kararını listeleyerek, mahkeme kararının bağlayıcı olmadığı ülkelerdeki kullanıcıların bu içeriğe ulaşmalarını sağlayacak.”“Düzenlemenin getireceği kısıtlamaların üstesinden gelmek de sanıldığı kadar zor olmayacak. IP adresi tarafından otomatik belirlenen kullanıcının ülke bilgisinin, kullanıcı tarafından tekrar nasıl değiştirebileceğini Twitter paylaştı.”“Twitter, içerikte kısıtlamaya ancak mahkeme kararıyla gidileceğini tekrar tekrar vurguladı. Bizim üzerimize düşen, bunun pratiğe geçmesi için konunun takipçisi olmak.”Dr. Tüfekçi, uygulamanın hükümetleri belirli bir prosedürü izlemek zorunda bırakacağının, yasaklamaya çalışılan mesajların daha büyük bir kitlenin ilgisini çekebilme ihtimalinin altını çiziyor. Bunun sonucu olarak bazı hükümetlerin Twitter’a sansür uygulamaya devam edeceklerini düşünüyor. Twitter’ın işkence ve baskının yaygın olduğu ülke hükümetlerine nasıl bir mesafe koyacağının çok önemli olduğunu söylüyor ve son olarak, muhaliflere dair elindeki bilgileri paylaşması istendiğinde (Yahoo’nun Wang Xiaoning konusundaki utanç verici tavrının aksine) Twitter’ın bu talebi kamuyla paylaşarak, o ülkeyle bağlantısını keseceğini umduğunu belirtiyor. ”