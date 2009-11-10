İnternet kurdu Musa'nın cesedi bulundu

Erzurum´da 3 Kasım günü evinden okula giderken 17-18 yaşlarındaki genç bir erkek tarafından kaçırılan bilgisayar kurdu 13 yaşındaki Musa Kang´ın cesedi bulundu.

Bakırcı Mahallesi Cennet Çeşme Sokak´ta oturan seyyar satıcı Necmettin Kang´ın 6 çocuğundan dördüncüsü olan 7´nci sınıf öğrencisi Musa Kang, 3 Kasım günü sabah saat 07.00 sıralarında evlerine 300 metre uzaklıktaki Omer Duygun İlköğretim Okulu´na giderken kaçırılmıştı. Güvenlik kameralarında, en son yanında 17- 18 yaşlarında henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkekle görüntülenen Musa Kang´ı bulmak için Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir birim oluşturulmuştu. 6 günden beri yapılan arama çalışmaları bugün sonuç verdi. Saat 23.00 sıralarında İstasyon Semti´nde Devlet Demiryolları (DDY) ambarları yakınındaki metruk bir binada Musa Kang´ın cesedi bulundu. DDY güvenlik kulübesine 50 metre uzaklıktaki boş binada polisler tarafından bulunan Musa Kang´ın başına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polisin birkaç gün önce öldürülerek boş binaya atıldığı üzerinde durduğu Musa Kang´ın cesedine otopsi yapılacak.