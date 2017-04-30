İnternet kullanımında yeni dönem başlıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) adil kulanım kotasını kademeli olarak kaldırma kararı doğrultusunda, 1 Mayıs'tan sonra saat 02.00-08.00 arası kullanımın kota dışı sayılacağı belirtildi. Bununla birlikte, internet kullanıcılarının yıllardır eleştirdiği Adil Kullanım Kotası konusunda yapılan düzenlemelerin hayata geçirileceği 1 Mayıs gününe saatler kala ortaya çıkan bir iddia, kısa bir sürede gündeme oturdu. 02:00 - 08:00 arasındaki kullanımın AKK'den sayılmaması ve hız düşüşlerinin paketlere göre belirlenmesi gibi düzenlemeleri hayata geçirmek istemeyen ISS'lerin, kota sistemine geçtiği iddia ediliyor.

İnternette adil kullanım kotası 1 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılıyor. Öte yandan düzenlemeye göre, 1 Mayıs'tan sonra 02.00-08.00 saatleri arasındaki kullanım kotaya dahil edilmeyecek.

BTK, kota miktarına ulaşıldığında hızın düşmesine yönelik şikayetleri değerlendirerek yeni düzenleme yapmıştı.

Öncelikle gece saatlerindeki kullanım kotaya dahil edilmeyecek. Ayrıca kota aşımı sonrası hız değeri de yükseltilecek.

Adil kullanım kotası 31 Aralık 2018'de tamamen kaldırılacak.