İnternet kullanımı beyni harekete geçiriyor

Çocuklar için internet denetimi şart!



İnternet kullanıcıları e-hasta

Los Angeles'taki California Üniversitesinden bilim insanlarının 55-76 yaşındaki 24 kişi üzerinde yaptığı araştırma, internette araştırma yapmaya dayalı faaliyetlerin beynin bazı işlevlerini harekete geçirebildiğini, hatta bunları iyileştirebildiğini gösterdi.Yaş, eğitim düzeyi ve cinsiyet dağılımı aynı olan 2 gruba ayrılan, yarısının internet deneyimi olan katılımcılardan bilgisayar ekranından bir metin okumaları ve internette araştırma yapmaları istendi. Bu sırada bilim insanları bu kişilerin MR'ını çekti.Bu faaliyetleri yaptıkları sırada beyin hareketlerinde değişimler görülen katılımcıların, kan akışı seviyesi ölçülerek beyin hücrelerinin tepkisinin yoğunluğu saptandı.Araştırmaya katılanların hepsinde, okuma sırasında beynin şakak, arka ve yan bölgelerinde bulunan dil, okuma, hafıza ve görme merkezlerinin faaliyetinde belirgin bir artış gözlendi. Ancak araştırmacılar, internette araştırma yapan grup ve sadece okuyan grup arasında büyük fark olduğunu gördü.İnternette araştırma yapanların beyninin ön ve şakak bölgelerinin yanı sıra karar alma ve muhakeme sürecini denetleyen bölgenin işlevinde de artış belirlendi.Araştırmayı yürütenlerin başındaki Dr. Gary Small, internette araştırma yapan kişilerde sinirler arasındaki iletişimin diğerlerine göre daha fazla olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.İnternette araştırma yapmanın, beynin karmaşık işlevlerini harekete geçirdiğini ifade eden bilim insanı, yaşlandıkça beynin yapısı ve işleyişinde, beyin hücrelerinin işlevinde azalma (atrofi) ve bazı plaklardaki artış gibi birçok değişiklik görüldüğünü bildirdi. Small, bu plakların birikiminin doğrudan Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olduğuna da dikkati çekti.Araştırma, "American Journal of Geriatric Psychiatry" dergisinde yayımlandı.