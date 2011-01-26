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Yaşam

İNTERNET KULLANICISI SAYISI 2 MİLYARA ULAŞTI CENEVRE (A.A)

26 Ocak 2011 17:04

-İNTERNET KULLANICISI SAYISI 2 MİLYARA ULAŞTI CENEVRE (A.A) - 26.01.2011 - Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (UTB), dünyada internet kullanıcısı sayısının 2 milyara ulaştığını bildirdi. UTB Başkanı Hamadun Toure, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2000 yılı başında dünyada cep telefonu kullanıcı sayısının sadece 500 milyon, internet kullanıcı sayısının da 250 milyon olduğunu belirterek, 2011 başında cep telefonu abonesi sayısının 5 milyarı, internet kullanıcısı sayısının da 2 milyarı geçtiğini kaydetti. İletişim örgütünün başkanı Toure, 2015 yılında dünya nüfusunun en az yarısının geniş bant internete erişimi bulunmasının beklendiğini açıkladı.

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