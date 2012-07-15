İnternet kotasını aşanlara müjde

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı internet paketlerinin kotalarının ay sonundan önce dolması nedeniyle 1 megabite düşürülen internet hızının 3 megabite çıkartılmasını onayladı.

BTK'nın onayladığı düzenleme ile Türk Telekom'un toptan seviyede İnternet Servis Sağlayıcılara (İSS) sunmakta olduğu bazı DSL tarifelerinde bulunan “Adil Kullanım Noktası” (AKN) uygulamasında iyileştirme yapıldı.

AKN uygulaması, bazı limitsiz tarife paketlerinden hizmet alan abonelerin belli miktarda kapasite kullanımı sonucunda erişim hızının ay sonuna kadar düşürülmesini kapsıyor.

Mevcut uygulamaya göre, AKN uygulaması olan paketlerde DSL kullanıcılarının veri indirme miktarının AKN'yi aşması halinde hız 1 megabite düşürülüyordu.

Yapılan düzenleme ile AKN sonrası hız seviyesi 3 megabite çıkarıldı. Böylece AKN'yi aşan DSL internet kullanıcılarının internet hızları üç katına yükseltilmiş oldu. Örneğin 8 megabite kadar limitsiz pakette 50 GB'lık kapasite kullanımının tamamlanması durumunda ay sonuna kadar erişim hızı 3 megabite düşürülecek.

Fiyat avantajı nedeniyle talep görüyor

Bu uygulama, adil erişim politikası veya başka adlar altında başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, birçok dünya ülkesinde uygulanıyor.

Türkiye'de AKN uygulaması konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın, İnternet Servis Sağlayıcıları tarafından AKN'li paketlerin yanı sıra bu şekilde sınırlama olmayan DSL paketleri de sunulmasıyla fiyat avantajı nedeniyle AKN'li paketler yaygın talep görüyor.