İnternet korsanlığı artıyor

T24- Markmonitor isimli internet güvenliği şirketinin yayınladığı araştırma, sanal ortamdaki yeni yasal olmayan paylaşım yöntemlerini gözler önüne serdi.

"Korsan paylaşım siteleri" olarak bilinen dosya paylaşım platformlarının incelendiği araştırma, internet üzerinde cereyan eden yasadışı paylaşımların büyük çoğunluğunun bu siteler üzerinden yaşandığını ortaya koyuyor.

Rapor, Rapishare.com, Megavideo.com ve Megaupload.com'un başını çektiği 43 dosya paylaşım sitesinin incelenmesi sonucu hazırlandı.

Sonuçlar geçtiğimiz yıl yalnızca bu üç sitenin 21 milyar kez ziyaret edildiğini ortaya koyuyor.

Markmonitor şirketinden Charlie Abrahams, araştırmanın küçük bir örnek grup üzerinde yapıldığını, gerçek rakamların ise çok daha yüksek olabileceğini belirtti.



'Yeni paylaşım yöntemi'





Abrahams, bu tip dosya paylaşım sitelerinin internet üzerinde yaşanan korsan paylaşımların büyük çoğunluğunu oluşturduğunu belirtti.

Fransız araştırma şirketi Forrester'den Mark Mulligan ise bu yeni paylaşım biçiminin, önceki yıllarda müzik ve video dosyalarının ücret ödenmeden paylaşıldığı "noktadan noktaya" sistemlerin yerini aldığını söyledi.

Söz konusu dosya paylaşım sitelerinin, kullanıcıların istedikleri dosyaları sisteme yüklemelerine ve dileyen kullanıcıların bu dosyaları kendi bilgisayarlarına indirmelerine fırsat tanıyor.

Böylece, kullanıcılar için oldukça kolay bir biçimde dosya paylaşmak mümkün oluyor.

Mulligan ayrıca, bu tip sitelerde paylaşılan dosyaların denetiminin çok zor olduğunun altını çiziyor.



'Filtreleme çok zor'





Sözkonusu paylaşım sitelerinden İsviçre merkezli Rapidshare.com, Amerikan Müzik Endüstrisi Derneği (RIAA) tarafından, yasadışı içerik paylaşımına engel olmadığı sebebiyle dava edilmişti.

Bu hafta Almanya'da Düseldorf Yüksek Mahkemesi Rapidshare şirketinin uygulamakta olduğu, içerik filtreleme sistemlerinin yeterli olduğuna ve RIAA'nın talep ettiği ilave denetleme sistemleri kullanmasına gerek olmadığına hükmetti.

Mark Mulligan bu paylaşım sitelerini engellemek için gösterilen çabaların yaklaşık on yıl önce dosya paylaşım sistemi Napster'in kapatılması için yükselen müzik endüstrisi taleplerini andırdığını söyledi.

Napster'in kapatılmasının uzun süre aldığını hatırlatan Mulligan, internet üzerinden korsan paylaşımı engellemenin her geçen gün daha zor bir hal aldığını belirtti.