İnternet konferansı 21 Aralık'ta başlıyor

İnternetin tüm yönleriyle tartışılacağı Türkiye'de İnternet Konferansı (INET-TR) 21-22-23 Aralıkta ODTÜ'de gerçekleştirilecek.



Türkiye'de internetle ilgili grupları bir araya getirerek interneti tüm yönleriyle tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, internet teknolojileri aracılığıyla toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amacıyla 1995'ten bu yana düzenlenen INET-TR Konferansı, bu yıl ODTÜ'de yapılacak.



Konferansta "İnternet ve Demokrasi", "İnternet yasakları" ve "e-Çevre: Çevre için İnternet" konuları öne çıkacak. İnternet teknolojileri yoluyla demokrasinin nasıl geliştirileceğine ilişkin görüşlerin paylaşılacağı forumda, gençlerin internet kullanımı demokrasi ve katılım boyutunda tartışılacak.

İnternet yasakları konusu ise 23 Aralıkta sorunun paydaşları ve uzmanlarca ele alınacak. Bu oturumda, yasakların hukuki durumu Anayasa ve AİHM kararları ışığında değerlendirilecek.



"e-Çevre: Çevre için İnternet" konulu oturumda, çevreye duyarlı sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili kurumlar, daha iyi örgütlenmek, kamuoyunu aydınlatmak, çevre politikalarına katkı vermek için interneti nasıl kullanacaklarını konuşacak. Oturumda çevreye duyarlı bilişim teknolojileri ve e-atık konusu da tartışılacak.



Türkiye'de internet oyunları dünyasının durumunun değerlendirileceği panelde ise internet oyunların yaygınlığı, hukuki süreçler, Türk kimliğinin oyunlara etkisi, oyunların yarattığı sanal cemaatler, oyunların eğitimde kullanılması ve internetin oyun geliştiricilere sunduğu olanaklar irdelenecek.