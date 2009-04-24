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Yaşam

İnternet kafeye ses bombası

Beyoğlu'nda bir internet kafenin önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

24 Nisan 2009 03:00

Beyoğlu'nda bir internet kafenin önüne bırakılan ses bombasının patlaması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı.

Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi Kuzey Sokak'taki internet kafenin önüne, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce bırakılan ses bombası patladı.

Patlama sırasında sokakta bulunan ve hafif şekilde yaralanan Mehmet Emin Gülhan (9), Şevval İkram Avcı (4), İrem Nur Avcı (4), Mustafa Zop (17) ve Ferhat Topuz (19), çevredeki vatandaşlarca Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Aslangazi Caddesi'ndeki bir tıp merkezi önünde bir başka ses bombası patladı. Aynı caddeye bırakılan diğer ses bombası ise uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

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