İnternet kafelerde otel tipi puanlama dönemi

Çoğunluğu çocuk olmak üzere günde 5 milyon kişinin ziyaret ettiği internet kafelere yeni standartlar geliyor. Tüm bireylere hizmet verilebilmesi için iyileştirilecek kafelerin otellerde olduğu gibi yıldız sistemine geçebileceği belirtiliyor.

Hükümet, sayıları 22 bini bulan internet kafelerle ilgili standartları baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor. Ekonomi yönetimi tarafından hazırlanarak görüşe açılan 2014-2018 dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı taslağına göre internet kafelerin şartları, başta fiziksel koşullar olmak üzere, tüm bireylere hizmet verilebilmesi için iyileştirilecek. Hürriyet'te yer alan habere göre, eylem planı taslağında okullardan sonra internet kafelerde de “otellerdekine benzer bir yıldız sistemine geçilebileceği” örneği verildi. İlgili bakanlıkların koordinasyonunda yürütülecek taslak çalışmada şu ayrıntılar yer aldı:“İnternet kafelerin mekan, personel, hizmet sunumu gibi konularda işyeri açma ve faaliyet standartları belirlenecek. Bu standartları taşıyan internet kafeler belirli kriterlere göre sınıflandırılacak. İnternet kafelerde oynanan oyunlar için yaşa bağlı belirli izin mekanizmaları getirilecek. İnternet kafelerin eğitim kapsamında kullanılabilmesi için tedbirler alınacak.”

'Kadınlara uygun değil'

2012 yılında Avrupa genelinde 9-16 yaş grubundaki çocuklar üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Avrupa genelinde çocukların yüzde 12’si internet kafeleri kullanırken, bu oran Türkiye’de yaklaşık yüzde 50’yi buluyor. Çocukların bulunduğu hanelerde internet erişimi sahipliği oranı Türkiye’de yüzde 52 iken, Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 94 olması bu durumun başlıca sebepleri arasında. Yapılan saha araştırmalarında internet kafelerin fiziksel ortamının başta kadınlar olmak üzere toplumun bazı kesimleri tarafından kullanılmaya müsait olmadığı ortaya çıkıyor. 2012 yılı TÜİK araştırmasına göre, internet kafelerin kullanma oranı erkeklerde yüzde 22.2 iken kadınlarda yüzde 6.1’dir.

Komisyon oluşturulacak

İlgili tarafların katılımıyla oluşturulacak bir komisyon marifetiyle internet kafe açmak ve işletmek için mekana ilişkin fiziki koşullar, işletmecilerde aranan nitelikler, hizmet sunumu ve kalitesi ile mesleki ve etik kurallara dair standartlar belirlenecek. Belirlenen standartları taşıyan internet kafeler, kurulan komisyon tarafından belirlenen mekana ilişkin aydınlatma, havalandırma ve metrekare büyüklüğü gibi fiziki koşullar bilgisayarların donanım ve yazılım kapasitesi, engellilere uygunluk gibi kriterlerine göre sınıflandırılacak. Örneğin, otellerdekine benzer bir yıldız sistemi.

Kafe sahipleri eğitilecek

Bu sınıflandırma, rahatlıkla görünecek şekilde müşterilerin bilgisine sunulacak. Uzmanların katılımıyla oluşturulacak bir komisyon marifetiyle internet kafelerde oynanan oyunlara ilişkin izin ve yaş kriterleri belirlenecek ve gerekli tedbirler alınacak. İnternet kafelerin kullanımını teşvik etmek için kadınlara özel, 16 yaş altı çocuklara yönelik, sadece internet gibi farklı işletme modelleri değerlendirilecek. İnternet kafe işletmecileri, uzmanlar tarafından belirlenen bir eğitim içeriği üzerinden sertifikalı eğitimlerden geçirilecek. Yapılan sınıflandırmanın ardından internet kafelerin, ihtiyaç olan bölgelerde kamu, yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları tarafından verilen yaygın bilişim eğitimleri için mekan olarak kullanılabilmesine yönelik tedbirler alınacak.”