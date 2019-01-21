T24 LogoT24 Logo
Gündem

İNTERNET KAFEDEKİ  CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA 

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Avcılar'da bir internet kafeden cep telefonu çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

21 Ocak 2019 15:17

 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
Avcılar\'da bir internet kafeden cep telefonu çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar Ahmet Kaya Caddesi\'nde bir internet kafeden cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, internet kafenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Cep telefonunu hırsızlığını 26 yaşındaki B.K.\'nın gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli B.K.\'nın yapılan üst aramasında olayda çalınan cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Görüntü Dökümü:
----------------------
(Güvenlik Kamerası)
-Şüphelinin internet kafede gezmesi
-Şüphelinin masada bulunan cep telefonunu çalması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBULDHA AvcılarTimleriMüdürlüğüAvcılar Ahmet Kaya CaddesiPolisCepEmniyettekiDökümü Güvenlik Kamerası Şüphelinin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24