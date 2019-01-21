İNTERNET KAFEDEKİ  CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Avcılar\'da bir internet kafeden cep telefonu çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar Ahmet Kaya Caddesi\'nde bir internet kafeden cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, internet kafenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Cep telefonunu hırsızlığını 26 yaşındaki B.K.\'nın gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli B.K.\'nın yapılan üst aramasında olayda çalınan cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüphelinin internet kafede gezmesi

-Şüphelinin masada bulunan cep telefonunu çalması

