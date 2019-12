İnternet kafede yangın: 1 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir internet kafede gece yangın çıktı. İnternet kafede uyuyan 2 çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Bodrum'dan annesi Havva Can ile Derbent beldesi Nusretiye köyündeki dayısı Hüseyin Can'ın evine gelen Eyüp Can Savaşçı (12), kuzeni Atakan Can (16) ile gece ailelerinden habersiz işletmeciliğini dayısının yaptığı internet kafeye gitti.



Gece boyunca oyun oynayan kuzenler, daha sonra kafedeki koltukların üzerinde uyudular. Sabah saatlerinde kafede yangın çıktığını fark eden Atakan Can, durumu komşuları Kazım Cebe'ye bildirdi.



İtfaiyeye haber veren Cebe, bu sırada kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. İş yerine giren itfaiye ekipleri, kapının yakınında Eyüp Can Savaşçı'nın cesediyle karşılaştı.



Yanarak yaşamını yitirdiği tahmin edilen Savaşçı'nın cesedi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. El ve ayaklarında yanıklar oluşan Atakan Can ise Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının, elektrik sobasının çocukların kullandıkları battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.