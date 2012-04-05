İnternet kafede doğum yapıp kaçtı!

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bilgisayar oyunu bağımlısı kadın yeni doğan bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Polis, neredeyse her gün oyun oynamak için internet kafeye giden 26 yaşındaki kadının kafenin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeği plastik bir poşete koyduğunu belirtti. AFP'nin haberine göre 25 Mart'ya gerçekleşen olayda, kadın ağzını kapattığı poşeti internet kafenin yakınındaki bir otopartka bulunan çöp konteynerine attı. Kadın daha sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

Doğumunun başladığını bile fark etmemiş

Polis sözcüsü, son ana kadar kadının oyuna devam ettiğini, hatta oyun oynarken doğumun başladığının bile farkına varmadığını vurguladı. Sözcü, kadının "çocuk cinayeti" suçlamasıyla yargılanacağını ifade etti. Güney Kore hükümetinin tahminlerine göre 50 milyon nüfuslu ülkenin 2 milyonu internet ve bilgisayar oyunu bağımlısı.

Ülkede internet oyunlarına bağımlılık, geçmişte de ölüm vakalarına neden olmuştu. 2010 yılında bir anne, internette oyun oynamaktan yorgun düştüğü bir sırada üç yaşındaki oğlunu öldürmüştü. Aynı yıl 15 yaşında bir çocuk çok fazla oyun oynadığı için kendisini azarlayan annesini öldürmüş ardından intihar etmişti. Yine 2010'da, 41 yaşında bir erkek, eşiyle birlikte çok oyun oynayıp bebeklerini açlıktan öldürdükleri gerekçesiyle iki yıl hapse mahkum edildi.