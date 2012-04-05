T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İnternet kafede doğum yapıp kaçtı!

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bilgisayar oyunu bağımlısı kadın yeni doğan bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

05 Nisan 2012 21:08

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bilgisayar oyunu bağımlısı kadın yeni doğan bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

 
Polis, neredeyse her gün oyun oynamak için internet kafeye giden 26 yaşındaki kadının kafenin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeği plastik bir poşete koyduğunu belirtti. AFP'nin haberine göre 25 Mart'ya gerçekleşen olayda, kadın ağzını kapattığı poşeti internet kafenin yakınındaki bir otopartka bulunan çöp konteynerine attı. Kadın daha sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etti. 
 
 

Doğumunun başladığını bile fark etmemiş

 
 
Polis sözcüsü, son ana kadar kadının oyuna devam ettiğini, hatta oyun oynarken doğumun başladığının bile farkına varmadığını vurguladı. Sözcü, kadının "çocuk cinayeti" suçlamasıyla yargılanacağını ifade etti. Güney Kore hükümetinin tahminlerine göre 50 milyon nüfuslu ülkenin 2 milyonu internet ve bilgisayar oyunu bağımlısı. 
 
Ülkede internet oyunlarına bağımlılık, geçmişte de ölüm vakalarına neden olmuştu. 2010 yılında bir anne, internette oyun oynamaktan yorgun düştüğü bir sırada üç yaşındaki oğlunu öldürmüştü. Aynı yıl 15 yaşında bir çocuk çok fazla oyun oynadığı için kendisini azarlayan annesini öldürmüş ardından intihar etmişti. Yine 2010'da, 41 yaşında bir erkek, eşiyle birlikte çok oyun oynayıp bebeklerini açlıktan öldürdükleri gerekçesiyle iki yıl hapse mahkum edildi. 

ETİKETLER

internet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24