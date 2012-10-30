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Yaşam

İnternet İzleme Vakfı: Sosyal ağlara yüklenen fotoğrafları porno siteleri çalıyor!

Almanya'da "Südwest" adlı Medya Pedagojisi Araştırmaları Birliği'nin son raporuna göre, özellikle genç kızlar sanal tacizlerden şikayetçi

30 Ekim 2012 21:20

İnternet İzleme Vakfı'nın yaptığı bir araştıma kullanıcıların Facebook'a eklediği binlerce bikini ve mayolu fotoğrafın porno sitelere yüklendiğini ortaya koydu.

Bild gazetesinin haberine göre, 12 binden fazla kişisel fotoğraf ve videonun izini süren İnternet İzleme Vakfı, bunların yaklaşık 10 bininin porno sitelere yüklendiğini tespit etti. Özellikle “Badabing!” adlı bir iPhone uygulamasıyla sosyal paylaşım ağlarına yüklenen bikini ve mayolu fotoğraflara kolaylıkla ulaşılabilmesi uzmanları endişelendiriyor. “Badabing!” adlı uygulama sosyal paylaşım ağlarında deniz kenarı ya da havuz başı gibi insanların “fazla giyinik olmadığı” mekânlarda çektirdikleri fotoğraflarını tarıyor.    
 
Son dönemde çektirdikleri erotik pozları mobil mesajlarla paylaşmak ve Facebook'a yüklemek gençler arasında oldukça popüler bir etkinlik. "Sexting" adlı verilen bu trendse genç hatta çocuk yaştaki kullanıcıların pedofililerin kurbanı haline gelmesini oldukça kolaylaştıran bir başka faktör.
 
 

'Yüklemek kolay, silmek zor'

 
 
İnternet İzleme Vakfı Müdürü Susie Hargreaves, "Gençler genellikle bu konuya oldukça safça yaklaşıyor. İnternete yükledikleri fotoğraflara neler olabileceği konusunda hiçbir fikirleri yok" açıklamasını yapıyor.
 
Uzmanlar internete bir fotoğraf yüklemenin çok kolay, ancak o fotoğrafı daha sonra silmenin neredeyse imkânsız olduğuna dikkat çekiyor.  
 
Bu tip fotoğrafların sayısız kişiyi mağdur durumda bıraktığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de bu tip özel bir fotoğrafını bir arkadaşına gönderen Amanda Todd, arkadaşının fotoğrafı internete yüklemesi sonucunda yoğun tacize ve dışlanmaya maruz kalmış, yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak intihar etmişti.  Kaynak: Deutsche Welle Türkçe
 

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