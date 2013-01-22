İnternet, insanların görüşlerini değiştiriyor mu?

Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin ve internet oyunlarının, insanların kim oldukları ve dünyada nasıl bir yere sahip oldukları konusundaki görüşlerini değiştirdiği kaydedildi.

İngiltere'de hükümete bilim alanında danışmanlık yapan Prof. Sir John Beddington, hazırladığı raporda, geleneksel kimlik düşüncelerinin daha az anlam taşıyacağını ve bunun bir sonucu olarak, topluluklar içinde birbirine bağlılığın azalacağını belirtiyor.

Raporda, bu değişimin olumlu hale dönüştürülebileceği, gözardı edildirse toplumsal dışlanmaya yol açabileceği kaydedilerek, "2012 Londra Olimpiyatları'ndaki dayanışma ruhunda görüldüğü gibi, bu olumlu bir güç haline getirilebilir ya da 2011 protestoları gibi yıkıcı bir hal alabilir" denildi.

Raporda, akıllı telefonların, sosyal paylaşım olanaklarının gelişmesi ve insanlar arasında, daha fazla ilişki içinde olma eğiliminin artmasıyla, birbiriyle ilgisiz gruplar arasında çıkarların, geçici de olsa, zaman zaman çakışabileceği ve bu grupların daha hızlı bir şekilde harekete geçebildikleri kaydedildi; örnek olarak daha önce hiç karşılaşmamış insanların birden toplanıverip bir grup oluşturarak eyleme geçmesi gösterildi.

Hiper-bağlanırlık

BBC Türkçe'de yer alan haber göre, "tıklayın Gelecekte Kimlikler" başlıklı rapor, internetle neredeyse sürekli olan ve "hiper-bağlanırlık" olarak tanımlanan ilişkinin, gelecek 10 yılda toplumda köklü değişimler yaratacağını belirtiyor.

Bilim ve teknoloji alanında yeni eğilimleri ortaya koymak ve hükümeti bilgilendirmek üzere söz konusu araştırmayı yaptıran Prof. Sir John Beddington, BBC'ye verdiği mülakatta, "Kimliğin belirlenmesinde en dinamik eğilim, hiper bağlanırlık oldu. Hükümet ve özel sektörün veri toplaması ve kullanımı, mahremiyet ve güvenlik kavramlarına karşı bireysel hak ve özgürlüklerin dengelenmesi, bu eğilimlerden etkilenecek. Umarım bugün yayımlanan rapor, siyasetlerin belirlenmesinde yol gösterici olur" dedi.

Kimlik konusundaki son rapor için, İngiltere ve diğer ülkelerden önde gelen uzmanlar 20 ayrı incelemede, bilgisayar bilimi, kriminoloji ve sosyal bilimler alanındaki araştırmaları değerlendirdiler.

Raporda, kimliklerin değişen yapısının, topluluk ve sosyal bütünleşme kavramları üzerinde önemli etkilerde bulunacağı kaydedildi; kişinin kimliğini çekillendiren din, etnisite, meslek ve yaş gibi unsurların, eskisine kıyasla daha az önemli olduğu vurgulandı.

Bunun yerine, özellikle gençler arasında, kimlik tanımlarının internetteki sosyal paylaşım sitelerindeki ilişkiler ve internet oyunlarında üstlenilen rollerle belirlenir olduğuna dikkat çekilmekte.

İnternette 'gerçek kimliği' arama

Prof. Sir John Beddington'ın raporunda, bazı eleştirel çevrelerce "yapay ya da hayal ürünü kimlikler yarattığı" belirtilen internet oyunlarının, aslında birçoklarına, çevrelerindeki önyargılardan kaçıp kendi "gerçek" kimliklerini bulma olanağı sağladığı kaydedildi; özürlü şahısların internet oyunları sayesinde diğer insanlarla eşit düzeyde ilişki kurma olanağı bulduklarını anlattıkları aktarıldı.

Raporun yazarları, "İnternet birçok insanın kimliklerini tam anlamıyla ortaya çıkarmalarına olanak verebilir. Utangaç olan, yalnızlık çeken ya da kendilerinin çekici olmadığını düşünen insanlar, internet ortamında daha başarılı şekilde inanlarla ilişki kurabiliyor ve kendilerini daha iyi ifade edebiliyor." dedi.

Rapora göre, 2011'de internet kullanıcılarının % 60'ı, bir sosyal paylaşım sitesine de üye. 2007'deyse bu oran % 43'tü. Tunus devrimi ile Mısır ve Libya'daki muhalefet hareketlerinde görüldüğü üzere, sosyal paylaşım siteleri siyasi anlamda daha etkili olmaya başladı.

Araştırmacılar, insanların özel hayatlarına ilişkin fotoğraf ve bilgilerin giderek daha fazla herkes tarafından görülebilir hale gelmesiyle, meslek hayatıyla sosyal hayattaki kimliklerin bulanıklaşacağını kaydediyor. Buna örnek olarak, bir kişinin, üniversite yıllarından kalma sarhoşluk fotoğraflarının bulunmasıyla, terfi ettirilmemesi gösteriliyor.

Raporda, internet ortamı ile gerçek hayattaki kimlikler arasındaki ayrımların yavaş yavaş ortadan kalkmasının, suçlulara yeni alanlar yaratacağı ve sosyal paylaşem siteleriyle mesleki ve mali sitelerden derlenen bilgilerle kimlik hırsızlıklarının artacağı belirtiliyor.