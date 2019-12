İnternet icat oldu, mertlik bozuldu

Colorado ve Texas Üniversitelerinin yaptığı araştırmalara göre son yıllarda evli çiftlerin birbirilerini aldatma oranında artış görülüyor. Taraf'ın NY Times'a dayandırdığı habere göre araştırmacılar, cinsel gücü arttıran tedavi yöntemleri ve teknolojiyle gelen iletişim kolaylığın aldatmayı tetikleyen nedenlerin başında geldiği sonucuna varıyor.



Eşinizi aldatsanız bunu bir araştırmacıya itiraf eder misiniz? Evlilik üzerine araştırma yapan bilim dallarının karşı karşıya geldiği en zor soru olan bu soru bir yandan da ABD’de yapılan ilişkiler ve evlilik üzerine yapılan araştırmalarının çelişkili sonuçlar vermesine neden oluyor. Yüz yüze yapılan anketlerde zina sorularına kişiler çoğunlukla doğru olmayan cevaplar verme yolunu seçerler çünkü bu tür bir davranışı ne eşlerine ne de bir başkasına itiraf etmeye cesaret edemezler.



Colorado ve Texas A&M üniversiteleri geçen yaz bu sorunun üzerine gerçekleştirdikleri bir araştırmada evli kadınlara eşlerini aldatıp aldatmadıklarını sordular. Yüzyüze ve bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilen ankette 4 bin 884 evli kadın denek hazır bulundu. Katılımcıların yüzde 6’sı bilgisayar ortamında sorulan “eşinizi aldattınız mı” sorusuna evet cevabı verirken, yüz yüze yapılan ankette bu oran yüzde 1’e kadar düştü. Uzmanlar, kadın dergilerinde sık sık yer bulan anketlerin ise gerçeği yansıtmadığını sonuçların abartıldığı görüşünde birleşiyor. Yine de en son yapılan araştırmalar gösteriyor ki, özellikle evli çiftler arasında yaşanan aldatma olayları gün geçtikçe artış gösteriyor.



Kadın da erkek kadar aldatıyor



Araştırma sonuçlarına göre ABD’de en çok genç çiftler birbirini aldatırken orta yaş üstü erkekler arasındaki aldatma oranı da oldukça yüksek. Kadınlar da en az erkekler kadar eşlerini aldatırken, bu durumun üstünü kapatmayı başarabiliyorlar. Washington Üniversitesi Sağlıklı Davranış ve Risk Çalışmaları Merkezi’nde görevli Yrd. Doç. Dr. David C. Atkins, “Sadece son yıllarda ihanetin artıp artmadığını sorarsanız, sonuçlarda eskiye oranla büyük değişiklik görmeniz mümkün değil. Ancak olaya biraz daha geniş açıdan yaklaşıp konunun spesifik olarak farklı cinslerde nasıl bir değişim gösterdiğini sorgularsanız işte o zaman sizi tatmin edecek kadar değişik bulgulara rastlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.



İhanetle ilgili en somut bilgiyi “General Social Survey” sunuyor. ABD’nin Ulusal Bilim Kurumu tarafından finanse edilen ve Chicago Üniversitesi’ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten kurum 1972’den bu yana ABD halkının kimi spesifik konulara bakış açısını ve sosyal davranışlarını araştırıyor. General Social Survey’in her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “ihanet anketi”nin verilerine göre evli çiftlerin yüzde 10’undan fazlası -ki erkeklerde bu oran yüzde 12 iken kadınlarda yüzde yedide kalıyor- eşleri dışında farklı kişilerle cinsel ilişki yaşadıklarını belirtiyor.



Aldatma vakaları artıyor



Araştırmanın bu yılki ayağından elde edilen detaylı sonuçlarının önümüzdeki aylarda açıklanacağını belirten Dr. Atkins, Orlando’da gerçekleştirilen Davranışsal ve Kognitif Terapi Konferansı’nda, verilerle ilgili ilginç ipuçlarına değindi. Buna göre 60 yaş üzeri erkeklerin eşlerini aldatma oranı 1991’de yüzde 20 iken bu oran 2006’da yüzde 28’e yükseldi. Aynı yaş grubundaki kadınların oranı ise 1991’de yüzde 5 iken 2006’da yüzde 15’e çıktı. Araştırmacılar yeni evli çiftlerde görülen aldatma olaylarında ilginç veriler bulduklarını ifade ediyor. Buna göre, 35 yaş altı erkeklerin aldatma yüzdeleri beş puan artarken ve kadınların yüzdesi ise üç puanlık bir artış gösteriyor.



Aldatma oranındaki bu artışın nedenlerini de araştıran bilimadamları gün geçtikçe daha fazla insanın eşini aldatma eğiliminde olma gerçeği ardındaki teorileri de araştırıyor. Özellikle yaşlı insanlarda, cinsel gücü arttıran ilaçların ve tedavilerin tercih edilmesinin bir neden olduğunu öne süren yetkililer, bu yollara başvuran kişilerin eşlerine sadık kalmadıklarını belirtiyor. “İnsanlar, yaşlandıklarında da cinselliklerinin devam ettiğini göstermek istiyorlar” diyen Rutgers Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Helen E. Fisher, daha genç çiftlerde aldatmayı tetikleyen nedenlerin başında ise kişilerin cinsel davranışlarını etkileyen ve kimi zaman değiştiren pornografik içerikli internet sitelerinin geldiğini ifade ediyor.

Bu araştırmaların en ilginç sonuçlarından biri de kadınların da en az erkekler kadar eşlerini aldatma eğiliminde olduğunun somut biçimde ortaya konyuyor oluşu. “Erkekler eşlerini aldattığında bunu, övünürcesine arkadaşlarına anlatırlar; ancak kadınlar ya gizlerler ya da yalan söylerler” diyen Dr. Fisher, ne kadınların ne de erkeklerin eşleri tarafından aldatıldıklarını kabul etmediğini bu nedenle her iki cinsin de birbirleriyle küçük bir psikolojik oyun oynamayı tercih ettiklerini belirtiyor.



İhanetin hemen her türlü kültürde yaşandığını belirten Dr. Fisher tarih öncesi devirlerde bile kadınların eşlerini aldattıklarına dair kanıtlar bulunduğunu hatırlatarak kültürel baskının bu tür davranışların üstünün kapatılmasını öngördüğünü savunuyor.



Özel Yalanlar kitabının yazarı ve aile psikoloğu Dr. Frank Pittman da kadın ve erkeklerin geç saatlere kadar ofiste çalışmalarının ve evde eşleriyle daha az zaman geçirmelerinin aldatma oranındaki artışın bir nedeni olduğunu belirtirken, gelişen teknolojiyle gün geçtikçe yaygınlaşan internet, telefon ve benzeri iletişim araçlarının da aldatma eğiliminde olan kişilerin işlerini kolaylaştırdığını ifade ediyor. Chicago Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Edward O. Laumann da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kadınların zaman geçtikçe aldatmalarındaki artış akla yakın. Ancak bu büyük bir sayı değil. Önemli olan ilişkileri anlamında kişilerin nerede durduğudur” yorumunu yaptı.