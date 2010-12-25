İnternet hızı katlanıyor

T24 - Türkiye'de intenet erişimi, geliştirilen yeni teknolojiyle hızını ikiye katlayacak.Yeni yılda faal olacak sistemle kullanıcılar 50 Mpbs ve 100 Mpbs hızlarla internete bağlanacak.



Türk Telekom, internet genişbant erişiminde 1 Ocak’tan itibaren internet kullanıcılarını VDSL2 teknolojisiyle 50 Mbps ve 100 Mbps hızlara taşıyacak olan Türk ADSL2+ teknolojisiyle, 16 Mbps’ye kadar çıkan hıza kavuşturuyor. Türk Telekom CEO’su Gökhan Bozkurt’un da katıldığı basın toplantısında Türkiye'yi internet erişiminde ‘süper lige’ taşıyacağı belirtilen yeni dönemdeki internet paketleri de açıklandı.

İzmit Kartepe’deki Green Park Resort Otel’de bugün gerçekleştirilen basın toplantısında Türk Telekom CEO’su Gökhan Bozkurt, Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan ile Türk Telekom Operasyon Başkanı Memet Atalay hazır bulundu.

İnternet kullanıcıları sayısını 6.5 milyona ulaşan Türk Telekom’un 2010 yılında gerçekleştirdiği proje ve yatırımların Türkiye’nin bulunduğu bölgede yeni bir iletişim merkezi haline gelmesini sağladığını belirten Gökhan Bozkurt, adı daha sonra Türk Telekom tarafından ‘Pantel’ olarak değiştirilen Invitel International’ın satın alındığını söyledi. Gökhan Bozkurt bununla Cidde, Amman, Şam ve İstanbul’u birbirine bağlayacak olan JADI Link projesinin hayata geçirilmesinin Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında bir ses ve data köprüsü haline gelmesinde büyük önem taşıdığını belirtti.

5 yılda 8 milyar liralık yatırım

Son 5 yılda 8 milyar liradan fazla konsolide yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Gökhan Bozkurt, 2010 yılının üçüncü çeyreğinde 6.5 milyon civarında ADSL hat sayısına ulaşmalarının, öncü konumlarını perçinlediğini ifade söyledi. Bozkurt, “Hızımıza hız katarak Türkiye’ye, geleceğin internet hız ve kapasitelerini sunuyoruz. Bu alanda yeni bir dönemin kapılarını daha güçlü altyapımızla açmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni yılla birlikte uygulamaya konulacak olan internet kullanıcılarını VDSL2’de 100 Mbps’ye kadar, ADSL2+’da 16 Mbps’ye kadar hızla tanıştırıyoruz. İletişimde Türkiyeyi süper lige tayşıyoruz” dedi.

Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan da “Ürün ve hizmetlerimizi güçlü altyapımızla sürekli geliştirerek ülkemizde internetin dönüşümüne öncülük ediyoruz” dedi. Kullanıcıların VDSL2’de 100 Mbps, ADSL’de 16 Mbps hızla tanışacağını belirten Demircan, “Hızımızı artırırken internet kullanıcılarına, müşteri odaklı bir yaklaşımla bu yeni internet paketlerini daha yüksek hızlarda ve kotalarda sunuyoruz. Bu kapsamda adil kullanım noktasına ulaştıklarında kullanıcıların internet hızları 512 kbps yerine 1 Megabit olacak. Kullanıcılar önümüzdeki dönemde yeni kota ve hız seçenekleri eklediğimiz avantajlı internet paketlerimiz arasından kendilerine uygun olanı seçerek yararlanabilecekler” dedi.

Yurt dışı çıkış hızı 5 yılda 20 kat arttı

Türk Telekom Operasyon Başkanı Memet Atalay ise modern bir iletişim altyapısının kurulması, yeni nesil şebekelerin geliştirilmesi ve dijital uçurumun kapanmasına katkı ilkeleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Son dört yılda fiber optik kablo ağlarını yüzde 30 oranında büyüterek yaklaşık 128 bin kilometre kablo uzunluğuna ulaştıklarını söyleyen Atalay, “Bu dünyanın çevresinde 3 kez tur atmaya denk geliyor” dedi. Atalay, son 5 yılda yurtdışı çıkış hızlarını da 20 kat artırdıklarını, 30 Gbps’ten 590 Gbps’e çıkarttıklarını ve kırsal alandaki 10.270 santrali dijitale dönüştürdüklerini belirtti. Atalay, “Türkiye’nin en büyük, en güçlü IP altyapısı ile yüksek hızlı internet, IPTV, Web TV ve video hizmetlerini sunuyoruz. Sahip olduğumuz güçlü altyapımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.