İnternet hırsızları 2008'de 5 milyar dolar çarptı

Bilgisayar güvenliği şirketleri, kredi kartı dolandırıcılığında yüksek teknoloji kullanan hırsızların 5 milyar doları aşkın gelir sağladıklarını belirttiler.



Symantec şirketinin bu alandaki araştırmasına göre, 2008'de internetin yer altı ekonomisine bakıldığında son derece büyük ölçekteki dolandırıcılığın miktarının 5,3 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.



Bilgileri çalınan bir kredi kartından ortalama 350 dolar harcama yapıldığını tahmin eden Symantec yetkilileri, internetin yer altı piyasasında yüzde 31 ile en yaygın satış miktarının kredi kartı numaraları olduğunu belirtiyor.



Kriminal sohbet odalarında yüzde 20 satış oranı ile banka kartı ayrıntılarının ikinci sırada geldiği kaydediliyor.



Symantec'in raporunda, özellikle Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerindeki yüksek teknoloji çetelerinin hala organize durumda oldukları ve akla hayale gelmedik yöntemlerle internet kullanıcılarının kimlik ve kredi kartı bilgilerini elde etmeye devam ettikleri ifade ediliyor.

