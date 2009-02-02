İnternet hırsızına boya engeli

Japon bilim insanları, kablosuz internet bağlantısı sinyallerini engelleyen duvar boyası icat etti.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kablo karmaşasını yok ettiği ve maliyetleri düşürdüğü için gittikçe yaygınlaşan kablosuz internet bağlantıları, yetkisiz erişim sorununu da beraberinde getiriyor. Şifrelense bile "kırılabilen" ve bir anda tüm bir ağa yabancıların dolmasına neden olan kablosuz internet ağları artık daha güvenli bir hale gelecek.



Bir süredir kullanılan demir oksit alaşımlı ve ancak 48 Ghz'e kadar olan düşük frekanslı radyo dalgalarını kesebilen boya teknolojisini daha da geliştiren Japon bilim adamları, kablosuz internet gibi yüksek frekanslı çalışan ve mevcut boyalarla kesilemeyen radyo dalgalarını engellemek için emme gücü 182 Ghz'e kadar olan yeni bir boya icat etti.



Alüminyum-demir oksit karışımı yeni boyanın kilogramı 14 dolardan satışa sunulacak. Kabaca bir hesapla, camların da filtreli olduğu varsayılan bir oda yaklaşık 50 dolara