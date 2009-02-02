T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İnternet hırsızına boya engeli

Japon bilim insanları, kablosuz internet bağlantısı sinyallerini engelleyen duvar boyası icat etti.

02 Şubat 2009 02:00

Japon bilim insanları, kablosuz internet bağlantısı sinyallerini engelleyen duvar boyası icat etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kablo karmaşasını yok ettiği ve maliyetleri düşürdüğü için gittikçe yaygınlaşan kablosuz internet bağlantıları, yetkisiz erişim sorununu da beraberinde getiriyor. Şifrelense bile "kırılabilen" ve bir anda tüm bir ağa yabancıların dolmasına neden olan kablosuz internet ağları artık daha güvenli bir hale gelecek.

Bir süredir kullanılan demir oksit alaşımlı ve ancak 48 Ghz'e kadar olan düşük frekanslı radyo dalgalarını kesebilen boya teknolojisini daha da geliştiren Japon bilim adamları, kablosuz internet gibi yüksek frekanslı çalışan ve mevcut boyalarla kesilemeyen radyo dalgalarını engellemek için emme gücü 182 Ghz'e kadar olan yeni bir boya icat etti.

Alüminyum-demir oksit karışımı yeni boyanın kilogramı 14 dolardan satışa sunulacak. Kabaca bir hesapla, camların da filtreli olduğu varsayılan bir oda yaklaşık 50 dolara

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24