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Sağlık

İnternet güvenliğine 55 milyon Euro ayrılacak

Avrupa Birliği, çocuklar için internet güvenliği konusunda gelecek beş yılda 55 milyon Euro mali kaynak ayıracak.

23 Ekim 2008 03:00

Avrupa Birliği, çocuklar için internet güvenliği konusunda gelecek beş yılda 55 milyon Euro mali kaynak ayıracak.

Çocuklar için internet denetimi şart

Çocuğunuz bilgisayar ve televizyon bağımlısı olmasın

Avrupa Parlamentosu, çocukların internetteki zararlı yayınlara karşı daha iyi korunmasını öngören yasa tasarısını büyük bir oy çoğunluğuyla kabul etti.

AB yasası, internet sitelerine "çocuklar için güvenli" etiketi konularak, yaşı küçüklerin pornografi ve şiddet içeren tehlikeli yayınlara ulaşmasının önüne geçilmesini öngörüyor.

Kabul edilen yasa uyarınca, zararlı yayınların oluşturulacak filtrelerden geçmesi için etkili önlemler alınması konusunda çaba gösterilecek ve kamunun bu konuda daha iyi bilinçlendirilmesi için uluslararası kampanya başlatılacak.

(AA)

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