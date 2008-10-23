İnternet güvenliğine 55 milyon Euro ayrılacak

Avrupa Parlamentosu, çocukların internetteki zararlı yayınlara karşı daha iyi korunmasını öngören yasa tasarısını büyük bir oy çoğunluğuyla kabul etti.AB yasası, internet sitelerine "çocuklar için güvenli" etiketi konularak, yaşı küçüklerin pornografi ve şiddet içeren tehlikeli yayınlara ulaşmasının önüne geçilmesini öngörüyor.Kabul edilen yasa uyarınca, zararlı yayınların oluşturulacak filtrelerden geçmesi için etkili önlemler alınması konusunda çaba gösterilecek ve kamunun bu konuda daha iyi bilinçlendirilmesi için uluslararası kampanya başlatılacak.