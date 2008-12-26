İnternet gazeteyi geçti

İnternet, haber alma kaynakları sıralamasında gazeteleri geçti, televizyonu zorluyor. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, haberi internetten alanların oranı genelde yüzde 40’ı, 30 yaş altındakilerdeyse yüzde 59’u buluyor.



Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin yoklaması, Amerikalıların haber alma alışkanlıklarının giderek değiştiğini, internet kullanımının yükseldiğini gösteriyor. Özellikle 30 yaşın altındakilerde, internet televizyonla yarışıyor.



Gençlerin yüzde 59’u, ülke ve dünyadaki gelişmeleri internetten takip etmeyi tercih ediyor. Gelişmeleri televizyondan izleyenlerin oranı da aynı. “Haberi gazeteden alırım” diyenlerin oranı ise yüzde 30’un altında.



Yaklaşık 1500 kişiyle yapılan anketin geneline bakıldığında ise televizyon hala açık ara önde. Haberi televizyondan alanların oranı yüzde 70’i buluyor. İnternetteki artış da çarpıcı. Katılımcıların yüzde 40’ı haberi internetten takip ettiğini söylüyor. “Gazete” diyenlerin oranı ise yüzde 35’te kalıyor. Bu da ilk kez internetin gazeteleri geçtiği anlamına geliyor.



Anket çalışmasında 2008’in en çok ilgi çeken haberleri de sıralanmış. Sıralamaya göre, en çok küresel mali krizle ilgili haberler izlenmiş. Amerikan başkanlık seçimleriyse dördüncü sırada yer alıyor.



