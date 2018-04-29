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BBC Türkçe

İnternet gazeteciliğinde yeni dönem: Reklam istemiyorsan kripto para üret

Medya kuruluşlarının internet sitelerinden gelir elde etmek için farklı yollar denediği dönemde internet sitesi Salon, okurlarına bir tercih sunuyor: Ya reklam engelleyicinizi kapatın ya da bilgisayarınızı kullanarak kripto para üretmemize izin verin.

29 Nisan 2018 20:30

Medya kuruluşları internet okurlarından para kazanmak için pek çok yöntem denedi fakat bu yeni yöntem muhtemelen bugüne kadarki en cesuru: ABD merkezli Salon sitesi, reklam engelleyici kullanan okurlarına ya engelleyiciyi kapatmalarını ya da Bitcoin benzeri Monero adlı kripto para üretimi için bilgisayarlarını Salon'un kullanımına sunmalarını istiyor.

Kripto para üretimi, bilgisayarların işlemci veya ekran kartlarını kullanarak karmaşık problemleri çözmesiyle yapılıyor.

Salon sitesi okurlarına "İşlemcinizin yalnızca küçük bir kısmını kullanmaya niyetliyiz" diyor.

Sitenin kullandığı eklenti ise, hackerların çok sayıda bilgisayarda kripto para üretmesini sağladığı için tartışılan CoinHive adlı bir eklenti.

Fakat hackerların aksine Salon, kullanıcıların rızasını alarak bunu yapmak istiyor.

Güvenlik araştırmacısı Troy Mursch, "Salon'un yeni reklam modelini denedim" diyor ve ekliyor:

"İşlemci kapasitemin yüzde yüzü kripto para üretimi için kullanılıyor. Bu da bilgisayarımı çok yavaşlatıyor ve ısıtıyor, siteyi açmakta bile zorlanıyorum.

Bu yöntemde okurlar Salon.com sitesinde kaldıkları süre boyunca işlemcileri Salon için kripto para üretiyor.

Siteye giren okurlar bilgisayarlarının fanlarının çok daha hızlı döndüğünü fark edebilirler.

Sıkça sorulan sorular bölümünde Salon, okurlarına bunun bir deneme olduğunu söylüyor:

"Deneme sürümünde olan bu uygulamayla reklamları engellediğiniz için yaşadığımız maddi kaybı, bilgisayarınızda kripto para üreterek telafi etmeyi hedefliyoruz."

Çok sayıda internet kullanıcısı reklamları görmemek için bilgisayarlarına reklam engelleyici yüklese de çoğu internet sitesi sadece reklam gelirleriyle varlığını sürdürüyor.

Daha önce bazı haber siteleri sayfalarını reklam engelleyici yüklemiş okurlara kapatmış, bazıları abone olmayan okurlarının makale okumasını engellemiş, bazıları da para ödemeyen kullanıcıların okuyabileceği haber sayısını sınırlandırmıştı.

Wired sitesi de okurlarının yüzde 20'sinin reklam engelleyici kullanması üzerine reklam engelleyici kullananların okuyabileceği haber sayısında kısıtlamaya gitmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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