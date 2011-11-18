İnternet filtresi için geri sayım!

T24

BTK’nın güvenli internet adına düzenlediği filtre uygulaması, yoğun eleştiri alması sebebiyle 22 Ağustos’tan 22 Kasım’a ertelendi. Yaklaşan tarih nedeniyle operatörler de de müşterilerini bu konu hakkında bilgilendirmeye başladı. Yapılan bilgilendirmelerde filtrenin isteyen kullanıcılara uygulanacağı yönünde birleşen operatörler, uygulamadan faydalanmak isteyenlerin nasıl bir yol izleyeceğini de bu bildirilerde açık açık anlatıyor.Buna göre, güvenli internet uygulamasını kullanmak isteyenler, abonelik sözleşmesine ek form üzerinde tercihini belirterek, bağlı oldukları operatörün bayileri aracılığı ile ya da müşteri hizmetlerini arayarak veya ilgili operatörün internet sayfasına girip online işlemler sekmesinden bu taleplerini iletebilecekler. Uygulamayı kullanıp sonrasında iptal ettirmek isteyenler ise yine aynı yolu izleyerek hizmetten vazgeçebilecek.