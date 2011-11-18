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Yaşam

İnternet filtresi için geri sayım!

İnternete filtrenin uygulanacağı 22 Kasım hızla yaklaşırken operatörler de müşterilerini bu konu hakkında...

18 Kasım 2011 02:00

T24 - İnternete filtrenin uygulanacağı 22 Kasım hızla yaklaşırken operatörler de müşterilerini bu konu hakkında bilgilendirmeye başladı.

BTK’nın güvenli internet adına düzenlediği filtre uygulaması, yoğun eleştiri alması sebebiyle 22 Ağustos’tan 22 Kasım’a ertelendi. Yaklaşan tarih nedeniyle operatörler de de müşterilerini bu konu hakkında bilgilendirmeye başladı. Yapılan bilgilendirmelerde filtrenin isteyen kullanıcılara uygulanacağı yönünde birleşen operatörler, uygulamadan faydalanmak isteyenlerin nasıl bir yol izleyeceğini de bu bildirilerde açık açık anlatıyor.  

İnternet filtresi için harekete geçildi

Buna göre, güvenli internet uygulamasını kullanmak isteyenler, abonelik sözleşmesine ek form üzerinde tercihini belirterek, bağlı oldukları operatörün bayileri aracılığı ile ya da müşteri hizmetlerini arayarak veya ilgili operatörün internet sayfasına girip online işlemler sekmesinden bu taleplerini iletebilecekler. Uygulamayı kullanıp sonrasında iptal ettirmek isteyenler ise yine aynı yolu izleyerek hizmetten vazgeçebilecek. 



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