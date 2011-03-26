-İNTERNET FATURALARINA ÜST SINIR ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, internet faturalarına üst sınır getirilmesine yönelik hazırlık içerisinde olduklarını belirterek, kurum olarak düzenlemelerle tüketici hak ve menfaatlerini gözettiklerini söyledi. Acarer, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu olarak güvenli internet kullanımına yönelik önemli bir düzenlemeye imza attıklarını anlattı. Bu düzenlemeye göre, internet servis sağlayıcılarının, altyapı seviyesindeki filtreleme hizmetlerini müşterilerine ek ücret olmaksızın ve seçenekli olarak sunacaklarını kaydeden Acarer, ''İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar''ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 22 Şubat 2011 tarihli kararıyla onaylandığını ve onaylandığı tarihten sonra 6 ay içerisinde yürürlüğe girecek bu karar kapsamında işletmecilerin ''filtreli internet hizmetlerini'', ''Güvenli İnternet Hizmet Paketi'' adıyla tüketicilere sunacağını belirtti. ''Güvenli İnternet Hizmeti Paketi''nin ''Çocuk'', ''Aile'' ve ''Yurt İçi'' profillerinden oluşacağını ifade eden Acarer, ailelerin, güvenli internet kullanımı için bu paketlerden birini tercih edebileceğini anlattı. Acarer, bu sistemde, müşterilere tahsis edilecek kullanıcı adı ve parola ile profiller arasında geçiş yapılabileceğini de bildirdi. -''FATURA SÜRPRİZLERİ ENGELLENECEK''- BTK Başkanı Acarer, BTK olarak faturalara üst sınır getirilmesine yönelik hazırlık içerisinde olduklarını da belirterek, Kurum olarak düzenlemelerle tüketici hak ve menfaatlerini gözettiklerini söyledi. Faturalara üst sınır getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesiyle tüketici refahının artacağını dile getiren Acarer, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Faturalara üst sınır getirme uygulamasına ilişkin düzenlemeyi Temmuzda tamamlamayı planlıyoruz. Bu yıl Temmuz ayına kadar yapılacak bu düzenleme çerçevesinde hangi işletmecilerin bu yükümlülüğe tabi olacakları, üst sınırın nasıl belirleneceği, işletmecinin bu sınıra geldiğinde ne yapacağı tespit edilerek tüketicilerin bu imkandan yararlanması sağlanmaya çalışılacak. Bu düzenlemenin tamamlanmasından sonra uygulamanın yürürlüğe girmesi için işletmecilere belli bir süre tanınması da gerekebilir. Bu düzenleme ile amacımız tüketicinin 'fatura şoku' yaşamasının önüne geçmek. Belirlenecek limitin üzerindeki değerler için tüketiciye bilgi mesajı gönderilecek, böylece fatura sürprizleri engellenmiş olacak.'' Tayfun Acarer, işletmeciler tarafından son kullanıcılara sunulan tarife seçeneklerinin çeşit ve sayılarının da sürekli olarak arttığına dikkati çekerek, tüketicilerin kendileri için en uygun tarifeyi seçmekte gittikçe zorlandıklarını vurguladı. Bu nedenle tarife karşılaştırması yapılabilmesi için ''tarife karşılaştırması web sitesi'' oluşturulmasına yönelik çalışmalara başladıklarını anlatan Acarer, şöyle konuştu: ''Bu kapsamda öncelikli olarak en fazla miktarda abonenin faydalandığı ve tüketici şikayetlerine en çok konu olan mobil haberleşme hizmeti tarifelerini ele almayı düşünüyoruz. Bu amaçla ilk olarak tarifelerin karşılaştırılabilmesi için gerekli olan veri deposunun oluşturulması gerekiyor. Söz konusu veri deposunun, mobil şebeke işletmecileri tarafından halihazırda Kurumumuza yapılan tarife bildirimlerinin elektronik ortama aktarılması suretiyle oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu konu hukuki, teknik ve ekonomik açılardan inceleniyor.''