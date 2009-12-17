Internet Explorer'a büyük darbe

T24 - Avrupa Birliği, Microsoft'un rakip internet tarayıcılara işletim sisteminde yer verme sözünü kabul etti ve uzun süredir devam eden anti-tekel davası böylece sonlandı. Artık bundan böyle Microsoft'un işletim sistemlerinden birini bilgisayarına kurmak isteyen kullanıcılar Internet Explorer yerine Firefox, Opera ve Safari gibi alternatif web tarayıcıları bilgisayarlarına kurabilecek.



Rekabet Komisyoneri Neelie Kroes, yaptığı açıklamada milyonlarca Avrupalı tüketicinin internet tarayıcı seçiminden fayda sağlayacağını ve internet şirketlerini inovasyon yaratma konusunda teşvik edeceğini belirtti.

Microsoft, kullanıcılara 12 internet tarayıcı arasından seçim şansı verecek. Bu tarayıcılar arasında Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari ve Google Chrome da yer alıyor. Bu seçim ekranı Mart ortasında devreye girecek.

Microsoft rekabet yasalarını çiğnediği gerekçesiyle 1.68 milyar euro cezaya çarptırılmıştı. Avrupa Birliği, Microsoft'un Windows işletim sistem üzerinde varsayılan internet tarayıcı olarak Internet Explorer'ı sunmasının, haksız rekabet yarattığını iddia etmişti.

Microsoft, bilgisayar üreticilerine Internet Explorer'ı iptal etme ya da rakip bir internet tarayıcı kurulu olarak satma izni verecek. Microsoft'un bu uygulaması, Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde 5 yıl boyunca geçerli olacak.

Davanın açılmasının sebebi ise Norveçli internet tarayıcı firması Opera'ydı. Opera'nın teknoloji şefi Hakon Wium "Biz bunun internet için önemli bir zafer olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'daki internet kullanıcılarının gerçek bir seçeneği olacak. Çok iyi hissediyoruz, iki yıldır çok çalışıyorduk" dedi.