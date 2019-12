-İNTERNET EXPLORER 9 BETA TÜRKİYE'DE ÇEŞME (A.A) - 16.09.2010 - İnternet kullanıcılarının merakla beklediği İnternet Explorer 9 Beta'nın Türkiye tanıtımı yapıldı. İzmir Çeşme Sorto Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Microsoft'un Windows ile kişisel bilişimi geniş kitlelere ulaştırdığını belirterek, Türkiye'de her 100 kişiden 59'unun Internet Explorer kullandığını söyledi. Türkiye'de ise 32 milyon kişinin internet kullanıcısı olduğuna işaret eden Özmen, Microsoft olarak Internet Explorer'ın ilk versiyonundan bugüne, kesintisiz olarak gelişim, beğeni ve bireysel ihtiyaçları karşılama konusunda öncü adımlar attıklarını ifade etti. Özmen, Internet Explorer 9 ile bu alandaki yaklaşımlarını bir üst seviyeye taşıdıklarını dile getirerek, internette hızı, sadeliği ve güvenliği en üst seviyeye çıkardıklarını anlattı. Dünyada 1.2 Windows kullanıcısının bulunduğunu ve bunun da çok ciddi bir rakam olduğunu belirten Özmen, Microsoft AR-GE tarafından 9.5 milyar dolar tutarında bir yatırım yapıldığını kaydetti. Tamer Özmen, dünyada her 10 kişiden 6'sının Internet Explorer kullandığını, Türkiye'nin de bu anlamda çok şaşırtan bir ülke olduğunu vurgulayarak , Türkiye'nin Avrupa'nın 7'inci büyük online toplumu haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin 28.4 milyon live messenger kullanımıyla dünyada 4'üncü olduğunu ifade eden Özmen, 27 milyon Hotmail üyeliği, 18.4 milyon Facebook üyeliğiyle de dünya sıralamasında 4. olduğunu bildirdi. Özmen, Türkiye'de çok ciddi bir internet kullanımı olduğunu, bunun da kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirerek, bilgisayar başındaki sürenin yüzde 50'sinin internette geçtiğini kaydetti. Internet Explorer 9'un performansının çok iyi olduğuna dikkati çeken Özmen, ''Bu anlamda Internet Explorer, çok özel ve çok heyecanlandıran bir ürün ve bunun yanında bir sürü farklı özellikleri içeriyor'' dedi. -GETİRDİĞİ YENİLİKLER- Windows İş Grubu yöneticisi Suavi Alper Mestçi, Internet Explorer 9'un, çok devrimsel olarak niteledikleri bir ürün olduğunu vurgulayarak, yeni ürünün hem web site yöneticileri hem de kullanıcılar açısından çok önemli yenilikler getirdiğini anlattı. Güvenlik konusunda hiç ödün vermediklerini, internet kullanıcılarının indirdiği uygulamaların kontrol edilmesi ve uyarılması konusunda çok önemli gelişmelerin bulunduğunu belirten Mestçi, şöyle konuştu: ''Kullanıcının en çok hoşuna gidecek ve en çok beğeneceği özellik, grafik alanında yaptığımız yenilikler. Normal internet tarayıcıları, bilgisayarın mevcut gücünün yüzde 10'unu kullanıyorlar. Internet Explorer 9 ile biz bunu değiştiriyoruz. Kullanıcılar görecekler ki 3 boyutlu, grafikli, animasyonlu çok interaktif. Harika görünen ve çok kolay kullanılabilen web sitelerine sahip olacaklar.'' Mestçi, halihazırda kullanılan bilgisayarlarda Internet Explorer 9'un çok hızlı çalışabileceğini söyledi. Türkçe dahil 33 farklı dil seçeneği ile kullanıcılarla buluşan Internet Explorer 9'un bugüne kadar tasarlanmış en hızlı, en yalın ve en güvenilir tarayıcı olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Mestçi, Türkiye'de her 10 kullanıcıdan 7'sinin Explorer kullandığını ve bunun içinde Internet Explorer 9'un ciddi bir paya sahip olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.