Internet Explorer 8 piyasada

Göze çarpan yenilikler

• Hızlandırıcılar

• Gizli gözatma (InPrivate)

• Web Slices

• Arama özellikleri

• SmartScreen Filtresi

Internet Explorer 8'i indirmek için tıklayın

Internet Explorer 8 uzunca bir beta sürecinin ardından yayınlandı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak yenilenmiş bir internet deneyimi yaşayabilirsiniz. Burada bulacağınız indirme bağlantısı Internet Explorer 8'in Türkçe sürümü için. Geri kalan sürümler ve diller için Microsoft'un sitesini ziyaret edebilirsiniz.Hızlandırıcılar, farenizi yalnızca birkaç kere tıklatarak yönleri harita üzerinde görmenizi, kelimeleri çevirmenizi, arkadaşlarınıza e-posta göndermenizi ve daha birçok şeyi yapmanızı sağlar.InPrivate özelliği ile geçmişinizi kaydetmeden web'e göz atın. Artık ailenizin şans eseri öğrenmeyeceğinden emin olarak özel hediyeler alabilir veya iz bırakmadan ortak bilgisayarı kullanabilirsiniz.En çok ilgilendiğiniz sitelerdeki değişiklikler hakkında güncel bilgilere sahip olun. Web Slice ekleyin ve haberler, borsa fiyatları, çevrimiçi açık artırmalar, hava veya maç skorları ile ilgili güncelleştirmeler için aynı web sitesine yeniden gitmek zorunda kalmayın.Sık kullandığınız arama sağlayıcınızdan ve gözatma geçmişinizden ayrıntılı öneriler ile daha akıllı arama yapın. Görsel önizlemeler yaparak gelişmiş Hızlı Arama Kutusu'na yazdığınız sırada önerilen içerik konularını görün.Verilerinizi, gizliliğinizi ve kimliğinizi tehlikeye atan aldatıcı ve kötü amaçlı web sitelerine karşı korunmanıza yardımcı olacak yeni güvenlik özellikleri.