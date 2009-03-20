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Bilim / Teknoloji

Internet Explorer 8 piyasada

Microsoft tarafından geliştirilen internet tarayıcı Internet Explorer 8 yayınlandı.

20 Mart 2009 02:00

Microsoft tarafından geliştirilen ve en çok kullanılan internet tarayıcı Internet Explorer 8 yayınlandı. İlk diller arasında Türkçe de var.

Internet Explorer 8 uzunca bir beta sürecinin ardından yayınlandı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak yenilenmiş bir internet deneyimi yaşayabilirsiniz. Burada bulacağınız indirme bağlantısı Internet Explorer 8'in Türkçe sürümü için. Geri kalan sürümler ve diller için Microsoft'un sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Göze çarpan yenilikler

• Hızlandırıcılar

Hızlandırıcılar, farenizi yalnızca birkaç kere tıklatarak yönleri harita üzerinde görmenizi, kelimeleri çevirmenizi, arkadaşlarınıza e-posta göndermenizi ve daha birçok şeyi yapmanızı sağlar.

• Gizli gözatma (InPrivate)

InPrivate özelliği ile geçmişinizi kaydetmeden web'e göz atın. Artık ailenizin şans eseri öğrenmeyeceğinden emin olarak özel hediyeler alabilir veya iz bırakmadan ortak bilgisayarı kullanabilirsiniz.

• Web Slices

En çok ilgilendiğiniz sitelerdeki değişiklikler hakkında güncel bilgilere sahip olun. Web Slice ekleyin ve haberler, borsa fiyatları, çevrimiçi açık artırmalar, hava veya maç skorları ile ilgili güncelleştirmeler için aynı web sitesine yeniden gitmek zorunda kalmayın.

• Arama özellikleri

Sık kullandığınız arama sağlayıcınızdan ve gözatma geçmişinizden ayrıntılı öneriler ile daha akıllı arama yapın. Görsel önizlemeler yaparak gelişmiş Hızlı Arama Kutusu'na yazdığınız sırada önerilen içerik konularını görün.

• SmartScreen Filtresi

Verilerinizi, gizliliğinizi ve kimliğinizi tehlikeye atan aldatıcı ve kötü amaçlı web sitelerine karşı korunmanıza yardımcı olacak yeni güvenlik özellikleri.


Internet Explorer 8'i indirmek için tıklayın

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