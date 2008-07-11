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Bilim / Teknoloji

İnternet erişiminde fiber devrimi

Fiber optik teknolojisindeki gelişmeler İnternet erişim hızlarında sınırları alt üst edecek

11 Temmuz 2008 03:00

Fiber optik teknolojisindeki gelişmeler interneti hızlandıracak. Avustralyalı bilim adamları interneti 100 kat hızlandırabilecek bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. Sydney Üniversitesindeki bilim adamları tarafından yapılan açıklamada bu performans artışının sıfır maliyetle gerçekleştirilebileceğinin altı çiziliyor.

Performans artışının sırrı yeni fiber optik teknolojisinde yatıyor. Profesör Ben Eggleton Foton devreleri adı verilen bu sistemin geleneksel fiber optik kablolardaki veri akışını 100 katına çıkarabileceğini açıkladı. Teknoloji üzerinde dört yıldır çalıştıklarını belirten Eggleton bu şekilde geleneksel elektronik switch teknolojisinin tarihe karışacağını, yapılan testlerde halihazırda Telstra ağının performansını 60 katına çıkarabildiklerini belirtti.

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