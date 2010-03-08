İnternet erişimi temel insan hakkı!

T24 - 26 ülkede 27 bin kişiyle yapılan dev ankette internet erişiminin yol, kanalizasyon, elektrik gibi bir 'temel hak' olarak görüldüğü ortaya çıktı.



BBC’nin 26 ülkede 27 bin kişiyle yaptığı ankete göre her beş kişiden dördü internet erişimini elektrik, su, kanalizasyon gibi bir ‘temel hak’ olarak tanımladı. Avrupa'da bu oranın en yüksek çıktığı ülkeyse Türkiye!



GlobeScan'in BBC World Service için yaptığı araştırma, internete serbest erişime çok güçlü bir halk desteği olduğunu ortaya koydu. Ankete katılan 27 bin kişinin yüzde 79'u "İnternet erişimi temel bir hak olarak kabul edilmelidir" önermesine "Kesinlikle katılıyorum" ve "Büyük ölçüde katılıyorum" yanıtını verdi.



Halen internet kullananlar arasında internet erişiminin "tüm insanlar için temel hak" olarak tanımlanmasını doğru bulanların oranı yüzde 87 olurken, internet kullanmayanların yüzde 70'i internete bağlanma hakkının olması gerektiğini söyledi.





Dünyanın en yaygın internet kullanımına sahip ülkesi olan Güney Kore'de halkın yüzde 96'sı, bunu bir 'insan hakkı' olarak tanımladı. İlginç olan bir sonuçsa, sık sık erişim yasaklarıyla gündeme gelen ve halen 10 binden fazla sitenin yasaklı olduğu Türkiye'de ankete katılanların yüzde 90'ının interneti 'hak' olarak görmesi. Bu oran, tüm AB ülkelerini geride bırakıyor.



Araştırmanın analiz raporunda, hükümetlerin halkta oluşan bu talebi karşılama sorunuyla karşı karşıya kalacakları belirtildi. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği genel sekreteri Dr Hamadun Ture, "İnternet, potansiyel olarak bugüne kadar yaratılan en güçlü aydınlanma aracı" ifadesini kullandı. Ture, hükümetlerin internet erişimini de yol, su, elektrik gibi temel altyapı gerekliliği olarak görmesi gerektiğini söyledi.



Dünyada en az 1 mbps hızında internet bağlantısını bir 'insan hakkı' olarak tanımlayan ilk ülkeler Finlandiya ve Estonya olmuştu. Birleşmiş Milletler de küresel internet iletişiminde sınırların kaldırılması, sansür uygulamalarının azaltılması ve herkese erişim sağlanması gibi hedefler belirlemiş durumda.