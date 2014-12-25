İnternet erişimi Başbakan'ın talimatıyla engellenebilecek!

Hükümet, Anayasa Mahkemesi’nin Ulaştırma Bakanı ve TİB Başkanı’na ‘sakıncalı’ içeriği 4 saat içinde engelleme yetkisi tanıyan düzenlemeyi iptal etmesinin ardından yeni düzenleme için harekete geçti Yeni düzenlemede, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasının gerektiği hallerde erişimin Başbakan veya Ulaştırma Bakanı’nın talimatıyla engellenebileceğinin yer alması bekleniyor. Bu durumda, talimat gereği ilgili içeriğe erişim engellenecek ve bu karar daha sonra mahkemeye sunulacak. TİB, savcılıklara içerikle ilgili suç duyurusunda bulunabilecek ve mahkeme kararına uymayan servis sağlayıcılara ağır para cezası verilecek.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, hükümet, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemeler doğrultusunda, internete erişimin hangi acil hallerde nasıl engellenebileceğini yeniden düzenlemek için harekete geçti. Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme’nin iptal ettiği, TİB Başkanı’nın kamu düzeni ve milli güvenlik için 4 saat içinde erişimi engelleme yetkisi Başbakan ya da bakana devredilecek. Engelleme kararı daha sonra mahkemeye sunulacak.

Meclis’e hemen getirilmesi beklenen düzenlemelere göre, mahkeme kararını uygulamayan servis sağlayıcılara ağır para cezaları verilecek ve cezalar yabancı şirketler için de geçerli olacak. TİB de zararlı gördüğü içerikle ilgili olarak savcılıklara suç duyurusunda bulunabilecek.