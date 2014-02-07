İnternet düzenlemesinde gözler Köşk'te; Gül üç yıl önce ne demişti?

TBMM Genel Kurulu’nda geçen haftadan bu yana görüşmeleri devam eden Torba Yasa Teklifi içinde bulunan internet erişimi ile ilgili maddeler görüşülüp kabul edildikten sonra Cumurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderildi. Yasa incelemesi için Köşk'e gönderilirken akıllara Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 28 Mayıs 2011 tarihinde attığı bir tweet geldi. Sosyal medyayı sık kullanan Cumhurbaşkanı Gül, o dönem internet yasakları konusunda "Benim görüşüm temelde hiç bir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli." demişti.

Şimdi herkesin gözü Cumhurbaşkanı'na çevrildi. 15 gün inceleme yetkisi olan Gül'ün yasayı veto edip etmeyeceği de merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 28 Mayıs 2011 yılında Twitter hesabından yayımladığı mesaj şöyle:

Yasa TİB'e geniş yetki veriyor

Yasanın internet erişimi ile ilgili maddelerinde özel hayatın gizliliğinin ihlali durumlarında internete erişimin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından önlenmesinin de öngörülüyor.

Mecliste kabul edilen yasaya göre, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilecek.

Eski yasaya eklenen yeni maddelere göre, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek.