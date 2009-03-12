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Yaşam

İnternet dolandırıcısı 5 yıl hapse mahkum oldu

Erzurum'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan gence 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

12 Mart 2009 02:00

Erzurum'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan gence 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, şifresini kırdığı MSN adresleri karşılığında kontör toplayarak "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yapmakla suçlanan lise mezunu, 20 yaşındaki Mikail Eşsiz hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, suçlamaları kabul eden sanık Eşsiz'e 5 yıl 10 ay hapis ve 2 bin 300 TL para cezası verdi.

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